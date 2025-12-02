Unidades Móviles para Licencia Edomex 2025: Conoce la fecha y ubicación exacta

Si necesitas tu Licencia Edomex 2025 y no quieres perder horas en filas, diciembre llegó con una solución práctica y urgente: el Gobierno del Estado de México desplegó Unidades Móviles en varios municipios mexiquenses. Este programa permite renovar, reponer o sacar tu licencia por primera vez sin cita y en cuestión de minutos.

La Secretaría de Movilidad del Edomex confirmó que estas unidades estarán activas durante todo el mes, con nuevas fechas y ubicaciones oficiales para facilitar el trámite a miles de conductores. Es la forma más rápida de ponerse al día y evitar multas innecesarias.

Módulos Activos: Ubicación Exacta para Licencia Edomex

Para quienes buscan obtener su licencia de manera rápida, localiza la unidad móvil más cercana a tu domicilio. A continuación, las ubicaciones confirmadas para las primeras semanas de diciembre:

Cuautitlán Izcalli (01 al 05 diciembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque. (Estacionamiento Outlets Punta Norte)

Metepec (01 al 05 diciembre)

Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo.

Nezahualcóyotl — Estadio Neza 86 (02 al 06 diciembre)

Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza. (Estacionamiento Estadio Neza 86)

Tezoyuca (02 y 03 diciembre)

Av. Pascual Luna 20, Barrio La Ascensión. (Frente al Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl — Las Fuentes (04 y 05 diciembre)

Av. Bordo de Xochiaca 3, Col. Tamaulipas. (Frente al Parque Las Fuentes)

Tenancingo (02 y 03 diciembre)

Calle Aldama Norte 106 A, Col. Centro.

(Entre Hidalgo y Morelos)

Lerma (04 y 05 diciembre)

Plaza Juárez No. 1, Col. Centro.

(Frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli (06 diciembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque.

(Estacionamiento Outlets Punta Norte)

Jocotitlán (02 al 06 diciembre)

Calle Constituyentes 1, Col. Centro.

(Frente a Presidencia Municipal)

Apaxco (02 y 03 diciembre)

Av. Juárez s/n, Col. Centro.

(Frente al Palacio Municipal)

Melchor Ocampo (04 y 05 diciembre)

Av. Centenario Himno Nacional esq. López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros.

(Frente al Palacio Municipal)

Amanalco (04 al 06 diciembre)

Prolongación 16 de Septiembre, Col. Centro.

(Frente al Palacio Municipal)

Melchor Ocampo (02 y 03 diciembre)

Av. Centenario Himno Nacional esq. López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros.

(Frente al Palacio Municipal)

Documentos y Costos Oficiales: Tramita tu Licencia Edomex 2025 en Unidades Móviles

La mejor forma de asegurar un trámite rápido y evitar contratiempos es tener tu documentación y pago en orden. Aquí te presentamos la información verificada para obtener tu Licencia Edomex este mes de diciembre.

Documentos Indispensables para Unidades Móviles

Para asegurar el trámite, es obligatorio presentar los siguientes requisitos en las ventanillas móviles:



Acta de nacimiento legible y en buen estado.

CURP actualizado.

Identificación Oficial Vigente con fotografía (puede ser INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de Domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de Pago correspondiente al costo de la licencia.

Examen de Conocimientos Aprobado, solo cuando el tipo de licencia lo requiera.

Requisito Específico: Si solicitas la licencia tipo C (motociclista) debes presentar obligatoriamente el Certificado EEC1631 del Estándar de Competencias.

¿Cuánto Cuesta la Licencia Edomex 2025? (Costos Oficiales)

Si piensas renovar, reponer o tramitar por primera vez tu Licencia Edomex 2025, esta tabla contiene los costos actualizados que aplican en las Unidades Móviles para la vigencia de un año:

Tipo de Licencia

