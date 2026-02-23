Verificación 2026 en Edomex: estas son las nuevas reglas que cambian para miles de autos

Si tienes auto en Edomex, hay ajustes importantes en la verificación vehicular para 2026 . El Gobierno estatal publicó una corrección oficial que modifica las reglas para obtener los hologramas “00”, “0” y “1” durante el primer semestre.

Los cambios ya aplican en el programa de verificación vehicular del Edomex y redefinen qué modelos pueden acceder a cada holograma, además de ajustar fechas y alcances. Si tu vehículo es modelo anterior a 2010, esto puede afectarte directamente.

Holograma 00: más tiempo para verificar

Uno de los cambios más relevantes en la verificación vehicular del Edomex es para quienes tienen holograma "00".

Los autos que obtuvieron este holograma en 2024 y debían verificar en el primer semestre de 2026 ahora podrán hacerlo hasta el segundo semestre, siguiendo el calendario por terminación de placas. Es decir, se amplía el plazo dentro del esquema de verificación vehicular en el Edomex .

Holograma 0: más autos podrán obtenerlo

La verificación vehicular del Edomex amplió el rango de modelos que pueden obtener holograma “0”.

Antes aplicaba para autos 2010 en adelante. Ahora podrán solicitarlo vehículos modelo 2006 o posteriores, siempre que:



Usen gasolina o gas (natural o LP).

Cumplan con sistema OBD.

No rebasen límites de emisiones.

Este ajuste permite que más conductores del Edomex accedan a mejores condiciones dentro de la verificación vehicular 2026.

Costos y multas en Edomex

El esquema de verificación vehicular en Edomex mantiene las tarifas oficiales:



Holograma 00: mil,197.00

Holograma 0: $610.00

Hologramas 1 y 2: $469.00

Exento y D: Gratuito

Exento voluntario: $630.00

No cumplir con la verificación vehicular en el periodo asignado puede generar una multa superior a 3 mil pesos, además de restricciones para circular en el Edomex.

Calendario obligatorio para verificación vehicular en Edomex

La verificación vehicular en Edomex sigue el calendario por color de engomado y último dígito de placa durante enero–junio en el primer semestre.

