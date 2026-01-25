Unidades móviles para tramitar tu Licencia Edomex 2026: dónde están y día límite de enero

Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2026 y buscas evitar filas o citas saturadas, conocer la ubicación exacta de las Unidades Móviles en el Estado de México es útil ahora.

Durante los últimos días de enero, el Gobierno del Estado de México mantiene Unidades Móviles activas en varias localidades mexiquenses para realizar el trámite rápido, directo y sin complicaciones.

¿Qué son y para que sirven las Unidades Móviles en el Edomex?

Las unidades móviles de Licencia Edomex 2026 permiten renovar, reponer o tramitar por primera vez tu licencia en distintos municipios, acercando el servicio a miles de conductores que necesitan el documento vigente para evitar multas, retenciones o problemas legales.

¿Por qué conviene usar las unidades móviles para la Licencia Edomex 2026?

Porque eliminan los dos principales problemas del trámite tradicional:



Filas largas y falta de citas. Además, están ubicadas estratégicamente en zonas de alta demanda para que puedas resolver el proceso cerca de tu domicilio o trabajo.

La Secretaría de Movilidad del Edomex confirmó que estas unidades continúan operando en enero, con sedes que se actualizan de forma oficial y horarios definidos. Conoce la lista completa de las ubicaciones exactas de las Unidades Móviles para sacar tu Licencia en el Edomex:



Ecatepec (26 al 28 de enero)

Av. México–Texcoco s/n, Col. Santa Cruz Venta de Carpio, Central de Abasto Ecatepec.



Calle Lima 12-63, Col. Granjas Independencia C.



Plaza Hidalgo 1, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.



Plaza Juárez 1, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.



Mz. 018, Col. San Sebastián.



Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec.



José María Morelos s/n, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.



Camino Real s/n, Col. Centro, Santa Ana Jilotzingo.



Santa María de Guadalupe s/n, Col. La Quebrada, Plaza Colibrí.



Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, Outlets Punta Norte.



Calle 9, Mz. 81 Lt. 7, Col. Valle de los Reyes.



Carril Xolache 609, Ejido de Chiconcuac, Santa María Tulantongo.



Av. José María Morelos, Mz. 022, frente a la Casa de Cultura.



Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.



Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel.



Av. Nezahualcóyotl, Col. Santa María Nativitas, Plaza Chimalhuacán.



Jardín Constitución 101, Col. Centro, frente al Palacio Municipal.



Av. Constitución 1, Col. Laureles, Explanada Municipal.

Horarios de atención



Recepción de documentos: 09:00 a 17:30 horas

Servicio: hasta las 18:00 horas

Documentos indispensables para tramitar tu Licencia Edomex 2026

Antes de acudir a las Unidad Móviles , asegúrate de llevar:



Acta de nacimiento legible

CURP actualizado

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente (máx. 3 meses)

Comprobante de pago

Examen de conocimientos aprobado, si aplica

Motociclistas Certificado EEC1631 del Estándar de Competencias

Costos oficiales de la Licencia Edomex 2026

Las tarifas vigentes para un año en unidades móviles son:

Licencia A: $777

Motociclista Tipo C: $777

Chofer servicio particular Tipo E: $1,017

Permiso provisional menores Tipo B: $777

Permiso provisional menores Tipo A: $3,694

Duplicado de licencia: $525

Lo que debes tener claro

Las unidades móviles para Licencia Edomex 2026 operan por tiempo limitado y la demanda aumenta conforme avanza el mes.

Si necesitas el documento vigente, este es el momento más rápido para hacerlo sin filas.