Los autos que no deben pagar por la verificación vehicular en Edomex durante abril 2026

El mes de abril ya está aquí y puede que una de tus mayores preocupaciones sea la verificación vehicular. Si vives en el Estado de México (Edomex) podrías ser parte de este grupo que no deberá pagar este 2026.

Conocer el calendario de verificación oficial es super importante para administrar tus finanzas de manera inteligente y evitar sorpresas desagradables. A continuación, te decimos exactamente qué automóviles están libres de este trámite en el cuarto mes del año y quiénes, por el contrario, sí deben prepararse para cumplir con la ley ambiental.

¿Qué autos no deben pagar la verificación Edomex?

Si tu vehículo cuenta con engomado amarillo, rosa o azul, puedes respirar tranquilo este mes. De acuerdo con las normativas oficiales del Gobierno del Estado de México, estos colores no están programados para realizar su inspección regular de emisiones durante abril, por lo que no tendrán que pagar el costo de la verificación vehicular Edomex 2026 en estas fechas.

Para ser precisos en las fechas, los autos con engomado amarillo (terminación de placas 5 o 6) tuvieron como fecha límite para cumplir el 28 de febrero, mientras que el engomado rosa (terminación 7 u 8) concluyó su periodo de revisión el pasado 31 de marzo. Por su parte, los vehículos con engomado azul (terminación 9 o 0) aún tienen tiempo para ahorrar, ya que su turno llegará en los meses de mayo y junio, contando como fecha límite hasta el 30 de junio.

¿Cuánto dura el holograma exento para autos eléctricos en Edomex?

Si eres de los que han apostado por una movilidad más limpia, la recompensa es todavía más grande para ti. Las autoridades del Estado de México te otorgan GRATIS el holograma tipo 'E' (exento) si eres propietario de un vehículo 100% eléctrico (BEV).

La mayor ventaja es que, para los autos eléctricos, este distintivo tiene una vigencia permanente. Esto significa que, una vez tramitado, te olvidarás para siempre de las filas en los verificentros y estarás exento de las limitaciones de circulación, incluyendo las restricciones del programa 'Hoy No Circula' y las contingencias ambientales.

¿Cuánto dura el holograma exento para autos híbridos en Edomex?

Para los automóviles híbridos (HEV, PHEV y REEV), las reglas ambientales han tenido un ajuste. A partir de este 2026, la vigencia del holograma exento tipo 'E' para estos vehículos se redujo de ocho a seis años. Una vez que concluya este periodo, los propietarios podrán solicitar una renovación si el vehículo demuestra que su sistema sigue siendo eficiente.

Es fundamental destacar un cambio crucial: los autos Mild-Hybrid (MHEV) o híbridos ligeros perdieron este beneficio en 2026. Las autoridades del Edomex determinaron que sus baterías se desgastan y no garantizan una reducción de emisiones suficiente de forma autónoma, por lo que ahora deben cumplir con la verificación vehicular de manera regular, perdiendo su exención automática del Hoy No Circula.

Los vehículos que SÍ deben acudir al verificentro

Durante el mes de abril, los automóviles que sí están obligados a verificar y a pagar son aquellos con engomado rojo (terminación de placas 3 o 4), cuyo plazo máximo vence sin prórrogas el 30 de abril.

Asimismo, abril marca el inicio del periodo para los vehículos con engomado verde (terminación de placas 1 o 2), quienes cuentan con dos meses para cumplir y tienen como fecha límite el 30 de mayo.

Agenda tu cita y aléjate de las multas

Las autoridades ambientales han sido enfáticas: es cien por ciento obligatorio tramitar una cita verificación Edomex a través del portal oficial https://citaverificacion.edomex.gob.mx/ antes de presentarse en las instalaciones. Acudir sin agendar no es una opción .

Es crucial que los automovilistas mexiquenses cumplan en tiempo y forma. Quienes omitan la revisión en el periodo que les corresponde enfrentarán una sanción de verificación vehicular extemporánea que asciende a 30 UMAs (aproximadamente $3,519 pesos).

Evita desembolsar dinero innecesario en multas por verificación extemporánea y asegura tu trámite con anticipación.