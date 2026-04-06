¡Más sedes y menos filas! Licencia Edomex 2026 regresa; ubica las unidades móviles HOY
Licencia Edomex 2026: consulta ubicaciones de unidades móviles del 6 al 11 de abril; hay más sedes disponibles tras periodo vacacional de Semana Santa.
Si necesitas tramitar tu Licencia Edomex 2026 de manera urgente y sin filas, esta semana es una de las más activas: las unidades móviles regresan con varias sedes disponibles en el Estado de México tras el periodo de Semana Santa.
La agenda viene cargada con múltiples ubicaciones en distintos municipios, lo que abre más opciones para sacar o renovar tu licencia sin depender de módulos fijos que suelen estar saturados.
Ubicar dónde estarán HOY es clave: con más puntos disponibles, puedes elegir la sede más cercana y evitar filas largas, traslados innecesarios y tiempos de espera elevados.
¿Dónde estarán las unidades móviles para Licencia Edomex del 6 al 11 de abril?
Si planeas tramitar tu Licencia Edomex 2026 en las unidades móviles, estas son las sedes confirmadas del 6 al 11 de abril. Las unidades estarán en distintos municipios del Estado de México, principalmente en explanadas, centros y puntos de fácil acceso.
Toma en cuenta que el servicio opera en horario de 9:00 a 17:30 horas (atención hasta 18:00), por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar filas y asegurar tu trámite
Ubicaciones de unidades móviles por día (Edomex)
Lunes 6 de abril
- Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (Outlets Punta Norte)
- Chalco: Carretera Chalco–San Gregorio, Col. San Gregorio Cuautzingo
- Nezahualcóyotl: Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza (Estadio Neza 86)
- Tonanitla: Calle Bicentenario 1, Villas de Santa María (Explanada municipal)
- Metepec: Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo
Martes 7 de abril
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86
- Tonanitla: Explanada municipal
- Capulhuac: Plaza Hombres Ilustres 13, Centro (frente al Palacio Municipal)
- Almoloya de Alquisiras: Camino a la Fundición Crisantemos 11 (frente al Palacio)
- Axapusco: Col. Centro (Explanada municipal)
- Chalco: San Gregorio Cuautzingo
- Naucalpan: Av. Benito Juárez 39, Centro (Palacio Municipal)
Miércoles 8 de abril
- Chalco: San Gregorio Cuautzingo
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86
- Chimalhuacán: Av. Nezahualcóyotl, Col. Santa María Nativitas (Plaza Chimalhuacán)
- Almoloya de Alquisiras: Centro (Palacio Municipal)
- Axapusco: Centro (Explanada municipal)
- Naucalpan: Centro (Palacio Municipal)
Jueves 9 de abril
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86
- Texcaltitlán: Col. Centro (Palacio Municipal)
- Axapusco: Centro (Explanada municipal)
- Naucalpan: Centro (Palacio Municipal)
- Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán
- Chalco: San Gregorio Cuautzingo
- Metepec: Barrio Espíritu Santo
Viernes 10 de abril
- Calimaya: Calle Juárez, Col. Centro (Casa de Cultura)
- Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte
- Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86
- Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán
- Texcaltitlán: Centro (Palacio Municipal)
- Nopaltepec: Calle Zaragoza s/n, Centro (Palacio Municipal)
- Naucalpan: Centro (Palacio Municipal)
- Chalco: San Gregorio Cuautzingo
¿Cuánto cuesta sacar la Licencia Edomex 2026 en las unidades móviles?
Si planeas tramitar tu Licencia en el Edomex 2026 en las unidades móviles, estos son los costos actualizados que debes considerar:
- Automovilista (Tipo A): $777
- Motociclista (Tipo C): $777
- Chofer particular (Tipo E): $1,017
- Permiso provisional menores (Tipo B): $777
- Permiso provisional menores (Tipo A): $3,694
- Duplicado de licencia: $525
Importante: El pago debe realizarse antes de acudir a las unidades móviles en Edomex; sin comprobante, no podrás completar el trámite de tu Licencia Edomex 2026.