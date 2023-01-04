En Senado proponen extender a 30 días la licencia por paternidad

Con el objetivo de fortalecer los vínculos de padres e hijos y abonar a la igualdad entre hombres y mujeres, en el Senado se propuso extender a 30 días la licencia por paternidad para los hombres trabajadores en México.

La iniciativa de la senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, busca reformar la Ley Federal del Trabajo para que los hombres trabajadores gocen de 30 días de licencia por paternidad por el nacimiento de hijos o en caso de adoptar a un infante.

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En la propuesta se indica que los días por licencia por paternidad se podrán tomar dentro de los primeros tres meses a partir del nacimiento o adopción del infante, en acuerdo con la persona empleadora y que permita el equilibrio laboral y familiar.

El proyecto ya se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos del Senado, con la que se busca distribuir de forma equitativa el trabajo doméstico del cuidado, para permitir que las mujeres tengan tiempo para actividades productivas como trabajar o estudiar.

¿Cuántos días dan por licencia de paternidad indica la ley?

En México, actualmente la ley establece que el permiso de paternidad es de cinco días laborables con goce de sueldo para los hombres trabajadores.

La legisladora panista destacó que México no se encuentra tan atrasado en comparación de otros países, pues en Estados Unidos, por ejemplo, no existe la licencia por paternidad con goce de sueldo.

En contraste, en países como Colombia, los trabajadores pueden tener hasta 14 días naturales con goce de sueldo con motivo de la licencia por paternidad.

La legisladora sostuvo que hay más evidencia sobre las ventajas del permiso por paternidad para el desarrollo de los hijos al fortalecerse los vínculos paternos.

¿Cuádo se puede solicitar la licencia por paternidad?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132 establece que es obligación del patrón dar una licencia por paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo con motivo del nacimiento de sus hijos o en la adopción de un infante.

Los días por permiso de paternidad serán contados a partir del día de nacimiento del infante o, en su caso, cuando reciba al menor adoptado.