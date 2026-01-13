¿Pagaste tu licencia permanente en 2025? Esta es la fecha límite para usar tu línea de captura en 2026

Si fuiste de los miles de capitalinos que corrieron a pagar los mil 500 pesos de la licencia permanente a finales de 2025, pero no encontraste cita, respira tranquilo: tu dinero no está perdido, pero tienes un plazo para usarlo.

Siguiendo la resolución fiscal estándar que se aplica año con año en la Ciudad de México (y tal como ocurrió el ciclo pasado), los pagos de derechos realizados en el ejercicio anterior (2025) son válidos para concluir el trámite durante un periodo en específico del año en curso.

🚦✨ ¡Olvídate de renovaciones! Con la Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México, haces tu trámite fácil y rápido 🙌



📍 Disponible en 6 Tesorerías Exprés y en 10 Centros de Servicio

🕘 De lunes a domingo, de 9 a 21 h



✅ ¡Un trámite, una vez, para siempre!



🔗… pic.twitter.com/MBHX993VeA — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 11, 2026

¿El pago de 2025 para tramitar la licencia permanente en CDMX sigue siendo válido en 2026?

En este caso, la autoridad todavía no publica las fechas para conclusión de trámites pagados en 2025, por lo que es necesario estar pendiente de las redes sociales de la SEMOVI para conocer las fechas en las que se podrá usar la línea de captura del año pasado.

Aunque, siguiendo la resolución fiscal estándar que se aplica año con año en la CDMX (y tal como ocurrió el ciclo pasado), la Secretaría de Administración y Finanzas mantienen como estándar administrativo el 31 de marzo como la fecha límite para hacer válidas las líneas de captura del año anterior sin necesidad de pagar diferencias o recargos.

De igual manera, si el capitalino lo desea, podrá solicitar una devolución de su pago ante la Secretaría de Administración y Finanzas. Para mayor información al respecto del proceso de devolución, se pone a disposición el teléfono del servicio de CONTRIBUTEL: 55 55883388, disponible de 08:00 a 20:00 horas.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia permanente en 2026?

A diferencia de la incertidumbre del año pasado, el Gobierno de la CDMX confirmó oficialmente que la expedición de la Licencia Permanente se extiende durante todo el 2026.

Recuerda que la cita es únicamente es necesaria para la entrega física de la licencia en los módulos de Control Vehicular, alcaldías o Centros de Servicio de Tesorería.

El costo se mantiene, siendo de mil 500 pesos y si todavía no has pagado, puedes generar una nueva línea de captura con fecha de este año 2026 sin ningún problema.