Convocatoria UNAM 2026: la fecha exacta en que inicia el registro en línea para licenciatura

Si estás próximo a entrar a la universidad, pon atención, porque la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó su convocatoria para el ingreso a licenciatura. Este año, la modalidad será en línea, por lo que es importante prestar atención a las fechas clave para no quedar fuera.

¿Cuándo inicia el registro en línea para la UNAM 2026?

¡Nada de que se me fue el internet! El registro en línea inicia el viernes 23 de enero de 2026 y estará disponible hasta el 3 de febrero de 2026 a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

El trámite se realiza exclusivamente por internet en el sitio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Una vez en el sitio, deberás seleccionar Convocatoria Licenciatura UNAM 2026 y completar todos tus datos sin errores. Además, deberás llenar tus datos socioeconómicos, así como la carrera y el área correspondiente.

¿Cuánto cuesta el examen de la UNAM 2026?

Una vez que concluyas el registro, tendrás del 23 de enero y hasta el 5 de febrero para realizar el pago correspondiente por concepto de derecho a examen.

Este año, el costo será de 490 pesos, y la clave de depósito se genera dentro de la convocatoria y solo debes capturar tu número de referencia en el concepto.

Si no pagas en tiempo y forma, automáticamente quedas fuera del concurso, aunque ya te hayas registrado. Recuerda, el pago lo podrás realizar hasta las 15:59 horas del 5 de febrero.

¿Qué día se realiza el examen de la UNAM 2026?

El examen de selección UNAM 2026 se aplicará a partir del 23 de mayo al 10 de junio de 2026, dependiendo de la fecha y hora que te asigne el sistema.

Este año, la modalidad será en línea y tendrá una duración máxima de 3 horas para responder las 120 preguntas. Lo que lo vuelve más complicado, porque el sistema revisa si un aspirante no tiene su cámara prendida, si no tiene buena conexión a internet, o si está copiando.

Fechas claves de la Convocatoria UNAM 2026