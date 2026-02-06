Reportan la muerte de Humberto Quezada Justo, exdirigente de PRI en Azoyú, Guerrero

La muerte de Humberto Quezada Justo, exdirigente del PRI en el municipio de Azoyú, Guerrero , fue reportada en las últimas horas. De acuerdo con familiares, el fallecimiento podría tratarse de un asesinato.

Lamentan muerte del exdirigente del PRI en Guerrero

De acuerdo con sus familiares, el fallecimiento se trataría de un asesinato. Quezada Justo, quien también se desempeñaba actualmente como director de una escuela primaria, fue privado de la vida este jueves en esta región de la Costa Chica de Guerrero.

Tras lo ocurrido, la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Alejandro Bravo Abarca, así como la secretaria general del partido y diputada local, María del Pilar Vadillo Ruiz, se limitaron a expresar sus condolencias a los familiares del exlíder municipal.

Información en desarrollo...