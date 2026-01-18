La última foto de Lidya: Embarazada de 9 meses desapareció en Puebla tras ser perseguida en carretera Acajete-Apango

Una alerta de búsqueda y movilización de emergencia se activaron HOY, domingo 18 de enero, tras reportarse que una mujer embarazada de nueve meses desapareció en circunstancias alarmantes mientras circulaba sobre la carretera Acajete-Apango, en Puebla.

El caso generó preocupación e incertidumbre, luego de que la víctima alertara que presuntamente era perseguida antes de perder todo contacto, lo que mantiene en máxima atención a familiares y autoridades ante el riesgo que implica su avanzado estado de gestación.

Alerta en Puebla: Desapareció mujer embarazada mientras viajaba en la carretera Acajete-Apango

De acuerdo con reportes difundidos por familiares, Lidya Valdivia Juárez desapareció durante la madrugada de este 18 de enero, mientras conducía sobre la carretera Acajete-Apango, una vía que conecta varios municipios del estado de Puebla.

Familiares informaron en redes sociales que el último contacto ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando Lidya viajaba a bordo de un Chevrolet Malibu, modelo 2016, con placas del estado de Puebla.

Antes de que la mujer embarazada desapareciera, logró enviar un mensaje y una fotografía a su pareja sentimental, en la que alertaba que estaba siendo perseguida por sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil mientras transitaba sobre la carretera Acajete-Apango.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALLAN CON VIDA A MAESTRO COLOMBIANO DESAPARECIDO EN NUEVO LEÓN

Desde ese momento, no se tiene información sobre el paradero del vehículo ni de la joven, lo que ha generado angustia, incertidumbre y preocupación, ya que Lidya desapareció embarazada en una etapa crítica de gestación.

Piden ayuda urgente para localizar a Lidya Valdivia Juárez: Emiten ficha de búsqueda

La familia ha solicitado el apoyo urgente de la población para compartir la imagen difundida y aportar cualquier dato que ayude a localizarla.

La ficha de búsqueda emitida indica que Lidya Valdivia Juárez tiene el cabello lacio, largo y de color castaño; ojos medianos en tono café oscuro; mide aproximadamente 1.63 metros y su complexión es delgada.

Al momento de que desapareció en la carretera Acajete-Apango, se desconoce la vestimenta que portaba, por lo que las autoridades y familiares piden a la ciudadanía prestar especial atención a sus características físicas.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallado sobre el caso, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información y se refuercen las acciones de búsqueda en la carretera Acajete-Apango y zonas aledañas.