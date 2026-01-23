Localizan a Lidya Valdivia Juárez, desaparecida en Puebla; chocan versiones si estaba embarazada

Lidya Valdivia Juárez, joven desaparecida en Puebla, fue localizada con vida. La joven de 28 años de edad estaba embarazada, según informó su familia, pero la fiscalía estatal informó este jueves que no hay “datos de un embarazo reciente”.

La mujer fue vista por última vez el 18 de enero de 2026 a la 1:30 de la madrugada a la altura del municipio de Acajete, Puebla, de acuerdo con la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

Joven desaparecida habría sido interceptada tras salir de su casa

A través de redes sociales, desde el día de los hechos, su familia publicó que Lidya Valdivia Juárez salió en la madrugada en un vehículo Chevrolet Malibú con placas UCR923B de la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete.

Sin embargo, al entrar al municipio de Acajete, presuntamente la interceptaron dos tipos en una motocicleta y un coche gris.

Ese día, se lee en Facebook, ella envió una fotografía y audios a su actual pareja pidiéndole ayuda porque “la venían persiguiendo”.

“Estamos desesperados, ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella. Ayúdenos a compartir”, publicó su hermana.

Ficha de búsqueda de Lidya Valdivia Juárez afirma que estaba embarazada

Las autoridades del estado fueron informadas de la situación, por lo que ante la desaparición de la joven se emitió el fotoboletín de búsqueda.

En este se publicó que como señas particulares, la mujer presentaba 9 meses de gestación, sin embargo, esto choca con la versión que hoy la fiscalía del estado informó.

El día de la desaparición vestía un abrigo en color café claro, una blusa color negro, un pantalón tipo mayón en color negro y tenis blancos con una palomita en color azul claro.

Lidya Valdivia Juárez fue encontrada en el Estado de México

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó en un comunicado que se llevaron a cabo 50 actos de investigación para encontrarla.

Entre estas acciones, se realizaron entrevistas a familiares y amigos de la mujer reportada como desaparecida, además de que se solicitaron las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares y grabaciones de cámaras de vigilancia.

Hoy publicó que se logró su localización a las 16:00 horas en el municipio de Tepetixtla, Estado de México.