Liga MX compraría 5000 vacunas contra Covid-19 para sus futbolistas

Amaury Vergara, presidente de las Chivas del Guadalajara, reveló que la Liga MX busca comprar 5,000 vacunas contra Covid-19 para los futbolistas y sus familias y así evitar más contagios al interior del futbol mexicano. Esto sería posible si el Gobierno Federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lo permiten.

En entrevista para un medio deportivo, Vergara declaró que “han habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de 5,000 vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo”.

Explicó que con el número de dosis compradas se vacunaría a personal de clubes y jugadores de todas las categorías y sus familiares. “No tiene caso vacunar jugadores, se van a su casa y algún pariente o su pareja están contagiados, eso podría detonar un contagio en el fútbol”, recalcó.

Te puede interesar: El Otro México: Arquitecto vende casas de muñecas en calles de Tláhuac

También mencionó que el tema se abordó con el presidente de la Liga MX, ya que es “responsabilidad” de la presidencia buscar un acercamiento con las autoridades federales debido a que no hay un permiso para comprarlas con el sector privado.

Por último, enfatizó la importancia de vacunar a todos los clubes de futbol mexicano. “De nada sirve vacunar nada más a Chivas, debemos hacerlo todos en conjunto, si no, no tiene caso. Si existe una oportunidad, y esto es permitido por el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos al turno que nos toque y a los turnos que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo”.

Futbol mexicano en tiempos de Covid-19

El pasado 1 de marzo, la Mesa de Salud del Estado de Jalisco aprobó un aforo de 25% en los estadios de Jalisco, por lo que el clásico nacional entre Chivas y América podrá tener público este 14 de marzo. Dicha medida será aplicada durante un mes.

👊¡El compromiso es de TODOS!⚽️



Estos son los protocolos que deberás seguir cuando vuelvas a un estadio 🏟️



Seguir las medidas nos permite estar seguros y ¡disfrutar de nuestro futbol! #Guard1anes2021 pic.twitter.com/kblplhRLYE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 3, 2021

El Club Guadalajara ha sido uno de los equipos que más ha reportado contagios por Covid-19 en sus jugadores. En toda la Liga MX se han registrado 216 casos positivos.

#Comunicado de la LIGA BBVA MX y el Club @Chivas.



Se reporta un caso positivo previo su participación en la #Jornada5 del Torneo #Guard1anes2021. https://t.co/xQ3bKCujvW pic.twitter.com/jW03XuHhRK — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2021

Te puede interesar: Golpes de “Canelo” Álvarez certeros y sólidos contra Yildirim