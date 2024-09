Lilly Téllez critica reforma judicial; “la historia los juzgará”, sentencia a senadores de Morena

En su reciente discurso ante el pleno del Senado de la República, Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su firme oposición a la reforma al Poder Judicial aprobada por el partido Morena y sus aliados.

Téllez calificó esta reforma como “altamente dañina” para el país, argumentando que “dinamita la justicia y la democracia”, lo que representa una “absoluta traición a la patria” por parte de los legisladores que la respaldaron.

Lilly Téllez emite críticas a la Reforma Judicial

Téllez subrayó que la reforma compromete la justicia y el orden público, afirmando que su única motivación es el enriquecimiento ilícito de quienes la promueven. Según sus palabras, “esta reforma es terriblemente dañina, una muerte absurda del sistema republicano”. La senadora insistió en que la aplicación de la justicia debe estar sujeta a las leyes y a la Constitución y no a intereses políticos.

“Traición a la patria porque entienden perfectamente que van a dañar a la justicia, al orden público y a la estabilidad económica del país, y siguen adelante con el único fin de llenarse las carteras con ese dinero que ustedes codician y que no saben ganarse honestamente. Esta reforma es terriblemente dañina. Es una reforma destructiva, una muerte absurda del sistema republicano”, sentenció Téllez.

Esto dijo Lilly Téllez sobre la elección de jueces y magistrados en la reforma judicial

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma judicial es la afirmación de que los ciudadanos no elegirán a los jueces, ministros y magistrados, sino que será el presidente y el Congreso, bajo el dominio de Morena, quienes determinarán los perfiles de estos funcionarios.

Téllez denunció que esto podría llevar a que los elegidos respondan a los políticos que los colocaron en sus puestos, en lugar de a la ley.

Lilly Téllez hace un llamado a la dignidad de los senadores

La senadora también criticó a sus colegas de Morena, acusándolos de actuar con sumisión ética e intelectual. Téllez instó a sus opositores a actuar con valentía y dignidad, recordando que un senador debe defender a la patria y no los intereses políticos o económicos.

“Morena ofende al pueblo desde la inmundicia de la sumisión ética e intelectual y nos señalan a los opositores por no ser parte de la horda que sigue al nerón de Macuspana. Están ustedes entrenados para no actuar, y si actúan, están entrenados para hacerlo como les mandan, sin cambiar una sola coma. Bastaría un valiente de su lado para salvar a la patria, como basta un par de cobardes del nuestro para condenarla. Pero nadie entre ustedes se atreve a ser libre, no se atreven a hacer lo correcto, no se atreven a tener dignidad”, afirmó Lilly Téllez.

“La historia los juzgará”: afirmó Lilly Téllez

Téllez concluyó su discurso advirtiendo que la historia juzgará a aquellos que apoyaron la reforma al Poder Judicial, señalándolos como cómplices de una traición a la república. Afirmó que su compromiso es luchar por mejorar la república y no por destruirla, como considera que han hecho Morena y sus aliados al aprobar esta modificación a la Constitución.

“La historia los juzgará a ustedes por cómplices, y a sus hijos y a sus nietos también, y por generaciones ustedes serán señalados como los bellacos, no plebeyos, que quebraron a la república mexicana por treinta monedas”, concluyó la senadora.