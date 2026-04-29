¡Mejora movilidad en NL! Monorriel de Línea 6 inicia pruebas en Nuevo León: así avanza el nuevo metro de Metrorrey

En el marco del 35 aniversario del Metrorrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó una prueba del monorriel correspondiente a la línea 6 del metro, acompañado de Mariana Rodríguez, titular de ‘Amar a NL', así como integrantes de su gabinete estatal.

Primer recorrido del monorriel: así arrancan las pruebas de la Línea 6 del Metrorrey en Nuevo León

La primera prueba se llevó a cabo al interior de las instalaciones de los talleres Citadel ubicados en Miguel Alemán, donde los funcionarios abordaron una de las unidades y, posteriormente, avanzaron algunos metros sobre el viaducto elevado, sin salir del complejo, como parte de las primeras pruebas operativas del proyecto.

“Vamos a duplicar el metro con el único fin de que nunca más paren. Que nunca más vuelva a llegar alguien a decir ni un metro al metro porque la ciudad quiere el mejor metro de México"; detalló Samuel García sobre los avances de la línea 6 del Metrorrey.

Por su parte, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que actualmente se cuenta con un tramo de prueba de 1.3 kilómetros, que va desde los talleres hasta la estación La Fe.

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Línea 6 del Metro toma forma: obra supera el 85% y entra a fase de pruebas

Detalló que estas pruebas se estarán realizando durante un periodo aproximado de dos meses, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema.

“Hoy les quiero decir que eso es una ciudad de primer mundo, una ciudad que puede mover a la gente en metro y que puede llegar al aeropuerto en metro, y es Nuevo León, es primer lugar en todo.

“Por años nos retrasamos, es cierto, pero ahí recuperamos el paso y lo que hoy queremos dejar como legado es que vamos a duplicar el metro con el único fin de que nunca más pare”, agregó el gobernador de Nuevo León.

En cuanto al progreso de la obra, Vargas señaló que los trabajos ya superan el 85 por ciento de avance, lo que mantiene la expectativa sobre su eventual puesta en marcha en los próximos meses.