Los apellidos que reciben el pago de la Pensión Bienestar en la primera semana de septiembre 2025

La Secretaría de Bienestar ha revelado el cronograma para la entrega de los apoyos económicos destinados a diversos sectores de la población cono la Pensión Bienestar. La distribución de los fondos, que se efectuará a lo largo de septiembre de 2025, ha sido organizada por la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Este sistema busca agilizar la entrega de los recursos para los cuatro programas sociales que gestiona el gobierno federal: la asistencia económica para adultos mayores, el apoyo a mujeres en el rango de edad de 60 a 64 años, las pensiones para personas con discapacidad y el soporte para madres trabajadoras.

Calendario de pagos 2025: ¿cuándo recibirás tu apoyo económico?

Los primeros en recibir su depósito serán aquellos cuyo apellido inicie con la letra “A”, quienes podrán disponer de su dinero el lunes 1 de septiembre. Para la siguiente semana, el lunes 8 de septiembre, el turno corresponderá a los beneficiarios cuyo apellido comience con la letra “G”.

Ubica tu pago de septiembre-octubre 2025 con tu CURP a mano 👉 Consulta en el portal oficial.#avisosbienestar pic.twitter.com/oO0EOLzrsp — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 3, 2025

Conoce cuándo te toca el apoyo económico según tu apellido esta semana

El calendario completo establece una secuencia para el resto del mes. El martes 2 de septiembre se realizará el pago para la inicial “B”. Los días miércoles 3 y jueves 4 de septiembre se atenderá a quienes tengan la letra “C”, y el viernes 5 de septiembre se dispersará el dinero para los apellidos que inicien con “D”, “E” y “F”.

El resto de la primera quincena de septiembre continuará con la misma dinámica. Después del turno de la letra “G” el lunes 8, el pago para esta misma inicial se extenderá al martes 9. Las iniciales “H”, “I”, “J” y “K” recibirán su pago el miércoles 10 de septiembre, seguido por la letra “L” el jueves 11. Finalmente, la letra “M” tendrá su desembolso el viernes 12 y el lunes 15 de septiembre.

📢 Apellidos con C: el pago de pensiones septiembre-octubre 2025 inicia el 3 y 4 de septiembre.

👉 Los recursos estarán seguros en tu tarjeta del Banco del Bienestar.#avisosbienestar pic.twitter.com/hZngMyB5bl — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 3, 2025

A partir de la segunda mitad del mes, el calendario de pagos continúa sin interrupciones. Las letras “N”, "Ñ" y “O” serán atendidas el miércoles 17 de septiembre. El jueves 18, el depósito se hará para las iniciales “P” y “Q”.

Posteriormente, el viernes 19 y el lunes 22 de septiembre, se efectuará el pago para la letra “R”. El martes 23 de septiembre, le corresponderá a los apellidos que comiencen con la letra “S”, y para concluir el mes, los días miércoles 24 de septiembre, se efectuará la transferencia para las iniciales “T”, “U” y “V”.

📅 Banco del Bienestar: calendario de pagos septiembre 2025.

✔️ Depósitos por letra del primer apellido.

✔️ No es obligatorio retirar el mismo día.

🔖 Esta página no pertenece al Gobierno de México. La información es informativa y basada en fuentes oficiales.#avisosbienestar pic.twitter.com/JibV926p6S — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 3, 2025

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

El monto que se entregará a cada beneficiario depende del programa al que pertenezcan. Las personas adultas mayores recibirán un monto de 6,200 pesos.

Para el programa de apoyo a madres solteras y trabajadoras, la cantidad asignada varía entre 1,650 y 3,720 pesos. En el caso del apoyo a mujeres mayores de 60 años, la suma que se entregará es de 3,000 pesos, mientras que la pensión para personas con alguna discapacidad asciende a 3,200 pesos.

Para quienes tienen su apellido iniciado con “A”, la lista de apellidos más comunes en el país incluye Aguilar, Álvarez, Alvarado y Ávila. De forma similar, entre los beneficiarios con la letra “G”, destacan los apellidos García, González, Gómez y Gutiérrez, entre muchos otros.

