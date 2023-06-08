Llaman diputados a cuentas al subsecretario Hugo López-Gatell

Por unanimidad, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados acordó llamar a reunión al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que rinda cuentas sobre las razones que hubo para plantear la desaparición de 35 Normas Oficiales Mexicanas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los diputados también quieren que López Gatell explique las implicaciones que tendrá para la atención médica en las instituciones de seguridad social y en los tratamientos a los ciudadanos en el país a los ciudadanos.

Durante la reunión semi presencial de la Comisión de Seguridad Social legisladores de todos partidos manifestaron su preocupación por que no hay claridad de la desaparición de las normas.

Así lo señaló la diputada del PT, Lilia Aguilar, autora de la propuesta, “para poder tener una información clara si no afecta en que beneficia la desaparición de las 35 normas mexicanas, yo soy una firme creyente de la cuarta trasformación y apoyamos las políticas públicas del presidente, pero sí creo de la mayor necesidad que el doctor Hugo López-Gatell nos pueda explicar cuál es el beneficio de la desaparición, que afectara la forma en que se aplican procedimientos estandarizados para la atención de diversos padecimientos a la población”.

Diputados respaldan reunión con subsecretario López-Gatell

La propuesta para llamar a reunión al subsecretario de Salud tuvo el respaldo de todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Social.

Susana Cano, diputada de Morena, consideró “que el señor venga para nosotros poder informar a la población porque si no se va a empezar a generar un problema principalmente con los pacientes que ya lo están padeciendo”.

En tanto, la diputada del PRI, María de Jesús Aguirre, explicó “no es solamente para él se explique a los diputados sino para que les explique a los mexicanos en que s e está basando para poder hacer este tipo de decisiones que lamentablemente afectan a todo el pueblo de México, recordemos que la salud es un derecho establecido en la Constitución en su artículo 4 y que como diputados debemos puntualmente dar seguimiento”.

Ahora solo falta concretar la fecha entre la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con el funcionario.