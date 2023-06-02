Retroceso a la salud eliminar 34 NOM de Salud: PAN y MC

Malestar entre diputados de la oposición generó la decisión del gobierno federal que busca eliminar 34 NOM de salud, Normas Oficiales Mexicanas. Advierten riesgos a la salud de ciudadanos en las guías y protocolos para diagnósticos y tratamiento de enfermedades muchas de las cuales son causantes de muerte, como el cáncer de mama, considerada primera causa de muerte en mujeres de entre 20 y 50 años.

Para el diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba, es inadmisible que las autoridades de Salud como el subsecretario López Gatell tome decisiones basado en su ideología en lugar de la evidencia.

En su cuenta de Twitter, el panista cuestionó “¿Qué sucederá con el trabajo que realizaron los más de 300 expertos médicos para lograr que más personas sobrevivan al Cáncer de mama?... Deja a millones de mexicanas en la incertidumbre respecto al diagnóstico temprano y tratamientos de tanto en sector público como en el privado".

🚨🚨🚨Hoy se anunció que quedan canceladas las Normas Oficiales para la atención del #CáncerdeMama #CáncérCervicouterino, fomentar la #LactanciaMaterna, atención a la #Diabetes entre otros temas 👇



En el @DOF_SEGOB se publicó el Suplemento del Programa Nacional de… pic.twitter.com/Li7raFIe5B — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) June 2, 2023

MC califica como una “tontería” la eliminación de las 34 NOM de salud

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, calificó como una “tontería” la eliminación de las normas, porque ahora cada unidad médica pública o privada aplicará su propio criterio para tratar enfermedades, lo cual será un retroceso para la salud.

“Una nueva afrenta a nuestro sistema de salud y al bienestar de los mexicanos es que se pretende cancelar 34 NOMS, que son estas normas, son lineamientos técnicos para que la atención de un padecimiento sea homogénea obligatoriamente en todo el país ya sea en unidades médicas privadas o públicas, es decir, que tiene que tener una unidad médica, por ejemplo, si hay una picadura de alacrán, cuales son los antídotos que ahí hay que tener, en que cantidades se aplica, en donde detiene que estar, etc, el hecho de que existan normas técnicas hace que se homogenice la atención que se brindará para estas enfermedades a lo largo y ancho del país”.

Entre las Normas Oficiales Mexicana que tiendan a ser eliminadas figuran cáncer de mama, cervicouterino, próstata, obesidad, diabetes y osteoporosis entre otras.

