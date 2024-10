Papá de Liam Payne llega a Buenos Aires para reconocer el cuerpo de su hijo

Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una noticia que ha conmocionado al mundo de la música. Por este motivo, un miembro clave de la familia de Liam Payne ha aterrizado en suelo sudamericano en las últimas horas, para llevar a cabo el reconocimiento de su hijo. Entérate aquí de los detalles.

Padre de Liam Payne inició con los trámites para repatriarlo

Geoff Payne, el padre de Liam Payne, llegó a Buenos Aires, Argentina, para reconocer el cuerpo de su hijo. Por la mañana estuvo en la Fiscalía Criminal y Correccional para iniciar los trámites y documentos necesarios de repatriación del cuerpo de Liam.

Después fue a la morgue de la capital federal, mientras que por la tarde, acudió al hotel Casa Sur, del barrio de Palermo, en el que falleció el exintegrante del grupo británico “One Direction”, luego de caer de un tercer piso, el pasado miércoles.

Geoff Payne llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 6:00 de la mañana.

Fanáticos de Liam Payne homenajearon al cantante en Buenos Aires

Este jueves, fanáticos argentinos de Liam Payne se reunieron en el centro de Buenos Aires para rendile tributo al cantante , luego de que cayó de un balcón, en lo que fue un hecho que conmocionó al mundo, el cual no ha sido esclarecido por completo.

Las fans dejaron flores, velas y globos blancos y cantaron algunas de sus canciones, como History, Midnight memories, Live while we re young o Night changes.

“Liam marcó un antes y un después en mi vida. uno nunca se prepara para un momento así, siempre se piensa que de acá a cuando tengamos 50 años van a seguir estando”, contó a la agencia internacional Reuters Jazmín Argañaraz, de 23 años, fan de One Direction desde los 11.

De acuerdo con los reportes, Payne falleció por politraumatismos y hemorragia interna tras caer del edificio. Las primeras investigaciones sugieren que la caída se produjo a causa del consumo de sustancias .

Con información de Reuters...