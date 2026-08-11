Oración de hoy para superar la tristeza: La plegaria para pedirle a Santa Juana Francisca de Chantal por fortaleza familiar este 12 de agosto

Hoy 12 de agosto, la Iglesia Católica conmemora a figuras que dejaron una huella profunda a través de su fe y perseverancia. Durante esta jornada, miles de fieles buscan consuelo espiritual para afrontar problemas cotidianos, tensiones en el hogar o la dolorosa pérdida de un ser querido. Para ello, la oración de este día puede ser de utilidad.

Oración para hoy 12 de agosto

Para quienes enfrentan la viudez, el duelo o simplemente atraviesan una etapa familiar complicada, la oración de este día representa un acompañamiento espiritual genuino. La práctica de esta plegaria no busca soluciones mágicas ni promete resultados inmediatos, sino que brinda un espacio de reflexión vital para recuperar la esperanza cuando las cosas no salen como se espera.

“Gloriosa Santa Juana Francisca de Chantal, tú que conociste el dolor de la pérdida y viviste las pruebas de la vida familiar, acompáñame en este momento de dificultad. Te pido que intercedas ante Dios para que me conceda la fortaleza y la paciencia que tanto necesito hoy. Ayúdame a mantener la esperanza frente a la adversidad y a encontrar la paz interior en medio de mis problemas personales. Inspira mi corazón para perseverar con amor y fe, abrazando el camino con la misma entrega que tú demostraste. Amén.”

Santoral hoy 12 de agosto

El santoral católico dedica el 12 de agosto a Santa Juana Francisca de Chantal, una mujer extraordinaria que transformó su propio sufrimiento en un luminoso camino de servicio. Nacida en Francia, experimentó la vocación del matrimonio y formó una familia numerosa. Sin embargo, enfrentó la tragedia de perder a su esposo a una edad temprana, un evento que la sumió en una profunda etapa de duelo y viudez. Lejos de rendirse ante la tristeza y el vacío familiar, canalizó todo su dolor hacia la fe cristiana.

Bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales, Santa Juana Francisca fundó la Orden de la Visitación de Santa María. Creó esta congregación específicamente para mujeres que deseaban consagrarse a Dios, pero que, por motivos de salud, viudez o edad, no podían ingresar a órdenes más austeras de la época.