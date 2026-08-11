El ‘efecto sombra’ del Eclipse Solar 2026: Así cambiará el viento, la temperatura y la humedad durante el fenómeno este 12 de agosto

El Eclipse Solar Total de este miércoles 12 de agosto 2026 alterará las condiciones climáticas en algunas zonas del mundo durante su trayectoria desde el Ártico hasta Europa occidental, pero ¿cómo estará la temperatura, el viento y la humedad?

Este evento astronómico ocultará completamente el Sol a lo largo de una franja estrecha en el norte de Rusia, partes de Groenlandia, Islandia, Portugal y España.

¿Cuánto baja la temperatura durante la totalidad de un Eclipse Solar?

¿Tocará sacar la cobijita? La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, señaló que, en ambientes más secos y dentro de la franja de oscuridad total, la temperatura puede disminuir entre 4.4 y 7.8 grados Celsius.

La magnitud del cambio de temperatura dependerá de factores como la hora del día, la estación, la humedad, la cobertura de nubes, así como el tipo de superficie y el porcentaje del Sol que quede oculto.

¿Dónde se sentirá el impacto climáticos del Eclipse Solar 2026?

El impacto climático del Eclipse Solar de este 12 de agosto 2026 se sentirá a lo largo de la franja de totalidad, por lo que la baja de temperaturas, los cambios en el viento y las variaciones de humedad podrán sentirse en las siguientes zonas:



Groenlandia.

Islandia .

. Norte de Rusia .

. Norte de España.

¿Eclipse Solar afectará a México este 12 de agosto 2026?

La respuesta es NO. El Eclipse Solar no afectará el clima en México ni en otra región de Sudamérica.

🧵 Durante el eclipse solar notaremos una bajada de temperatura, como ocurrió en 2017 en EEUU en el ejemplo del vídeo.

¿Qué otras variables meteorológicas pueden cambiar y qué nubes pueden impedir su visibilidad? ¿Qué efectos ópticos veremos?

Sigue el hilo y lo descubrirás. pic.twitter.com/T0FvuMHJOP — AEMET Divulga (@AEMET_Divulga) August 10, 2026

¿Qué es el 'efecto sombra' de un eclipse solar y por qué altera el clima?

Durante el Eclipse Solar, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la superficie terrestre, provocando cambios en la temperatura, la velocidad del viento y la humedad; esto reducirá la cantidad de relación solar que llega a la superficie.

Entre mayor sea la cantidad de radiación solar bloqueada, más drásticos serán los cambios climáticos; el efecto se compara a cómo las zonas con sombra suelen ser mucho más frescas.

¿A qué hora y dónde ver el Eclipse Solar 2026?

¡No te lo pierdas! En México, el Eclipse Solar de este 12 de agosto 2026 comenzará a las 11:15 horas; sin embargo, el punto máximo de este fenómeno ocurrirá aproximadamente 12:30 horas.

Si no quieres perderte de este evento astronómico, la NASA realizará una transmisión EN VIVO y GRATIS a través de su página oficial.