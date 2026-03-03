¿Te perdiste el eclipse lunar? ¡Más eventos astronómicos en marzo 2026! (Lluvia de meteoros y el equinoccio)

Tras el impresionante eclipse lunar total que inauguró el mes, la bóveda celeste mantiene una agenda sumamente activa para lo que resta de marzo de 2026 y sus eventos astronómicos.

El calendario astronómico continúa ofreciendo eventos de gran relevancia, incluyendo múltiples ocultaciones lunares, encuentros cercanos entre planetas y el esperado cambio de estación.

Para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno, las próximas semanas estarán marcadas por un dinamismo constante que involucra lluvias de meteoros, oposiciones de asteroides y conjunciones planetarias.

Agenda lunar: Las ocultaciones de estrellas que marcarán el cierre de marzo

En el ámbito lunar, el satélite natural seguirá siendo el centro de atención con importantes fases y encuentros. El 11 de marzo se registrará el cuarto menguante, seguido por la Luna nueva el 19 de marzo y el cuarto creciente el 25 de marzo.

Durante este trayecto, la Luna protagonizará ocultaciones estelares significativas: el 10 de marzo cubrirá a la estrella Antares, el 15 de marzo a Plutón, el 23 de marzo al cúmulo de las Pléyades, el 28 de marzo al cúmulo del Pesebre y el 29 de marzo nuevamente a Régulo.

🌕🔴 Eclipse lunar 2026



El eclipse lunar total, conocido como "Luna de Sangre", alcanzará su punto máximo esta noche en marzo.



Este fenómeno no se repetirá hasta 2029, convirtiéndolo en un evento único para observar.

Además, se presentarán acercamientos visuales con planetas como Mercurio y Marte el 17 de marzo, y con Neptuno y Saturno el 19 de marzo.

Encuentros en el cosmos: Las conjunciones planetarias de mitad de mes

El movimiento planetario será intenso durante la segunda quincena del mes. El 11 de marzo concluirá la retrogradación de Júpiter, facilitando su observación. Para el 15 de marzo, Marte y Mercurio tendrán un encuentro cercano, mientras que el 19 de marzo terminará la fase retrógrada de Mercurio.

Un momento clave será el 20 de marzo, fecha en la que ocurrirá el equinoccio de marzo, marcando la transición estacional, coincidiendo con un acercamiento entre Venus y la Luna.

¡Un espectáculo único!



Así, de gala, luce la Luna esta mañana de martes por el eclipse lunar.



La 'Luna de Sangre' se hace presente en el cielo de la CDMX.



Vía @Carlosotor pic.twitter.com/9e2GBjyCC4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

Posteriormente, el 22 de marzo, Neptuno y Saturno entrarán en conjunción solar, y el 26 de marzo Júpiter se aproximará nuevamente al satélite terrestre mientras Marte alcanza su perihelio.

Para los buscadores de objetos más sutiles, el 18 de marzo el cometa 88P/Howell pasará por su perihelio, siendo el único cuerpo de este tipo visible en el periodo.

Espectáculo estelar: El calendario de las próximas lluvias de meteoros

En cuanto a las lluvias de meteoros, se esperan los picos máximos de las Xi Hercúlidas el 12 de marzo, las Nórmidas Gamma el 14 de marzo y las Vírginidas Eta el 18 de marzo.

Finalmente, el cinturón de asteroides tendrá protagonismo con la oposición del asteroide 20 Massalia el 22 de marzo y la de 15 Eunomia el 25 de marzo, cerrando un mes de exhibiciones espaciales constantes.

