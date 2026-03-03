¿Te lo perdiste? Así se vivió el Eclipse Lunar 2026 este martes 3 de marzo | VIDEO

El cielo no falló a la cita. Durante la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, la naturaleza nos recordó su grandeza con un eclipse total lunar que dejó imágenes para la historia.

Conocida popularmente como "Luna de Sangre", esta alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y nuestro satélite hizo que miles de personas salieran a las calles y balcones desafiando el sueño.

Así se vivió el Eclipse Lunar en la frontera

Uno de los escenarios más impresionantes fue la frontera norte. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el fenómeno comenzó a las 4:00 de la mañana, regalando una postal mística donde la Luna roja parecía perderse en la oscuridad del desierto.

Los habitantes de la zona disfrutaron de una vista privilegiada, especialmente aquellos que se reunieron en puntos icónicos para observar el cambio de color.

En Ciudad Juárez, el ambiente fue de asombro total. Las familias y fotógrafos se concentraron en el Parque de El Chamizal para captar el momento exacto en que la sombra terrestre cubrió el satélite.

Otro punto clave fue la Plaza de la Mexicanidad, donde la monumental estructura de la “X” sirvió de marco para ver cómo la Luna se transformaba en una esfera color ladrillo que iluminaba la noche juarense de forma sobrenatural.

¡Un espectáculo único!



Así, de gala, luce la Luna esta mañana de martes por el eclipse lunar.



La 'Luna de Sangre' se hace presente en el cielo de la CDMX.



Vía @Carlosotor — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 3, 2026

Estos fueron los horarios del Ecplise Lunar 2026

Para quienes siguieron el reloj paso a paso, el eclipse tuvo sus momentos de mayor tensión:



03:50 a.m.: La Luna empezó a verse "mordida" por la sombra de la Tierra.

05:33 a.m.: Fue el punto máximo, con la Luna brillando en un rojo sangre total.

06:54 a.m.: El satélite comenzó a ocultarse en el horizonte, despidiéndose de los espectadores mientras el Sol comenzaba a salir.

¿Por qué fue tan especial este eclipse?

A diferencia de otros eventos, este eclipse total fue visible en todo el territorio mexicano sin necesidad de equipos caros. En estados como Jalisco, Sonora, Baja California y Quintana Roo, la Luna se mantuvo lo suficientemente alta para ser vista con total claridad.

El color rojo se debió a que la atmósfera terrestre filtró la luz solar y proyectó solo las ondas rojizas sobre la superficie lunar, creando ese efecto de "sangre" que tanto impactó.

— Reuters (@Reuters) March 3, 2026

¿Cuándo es el siguiente Eclipse Lunar?

Si hoy te ganaron las cobijas, las noticias no son muy buenas: un eclipse de esta magnitud e intensidad no volverá a repetirse hasta dentro de dos años.

El evento finalizará por completo a las 08:00 de la mañana, dejando tras de sí miles de fotos en redes sociales y la sensación de haber presenciado un momento único. Por ahora, solo queda revivir las imágenes de la Luna roja que iluminó la frontera y el corazón de México.