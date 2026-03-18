Lluvias colapsan CDMX y Edomex: activan alerta por granizo, tormentas y fuertes vientos

Una tarde-noche complicada se espera en la CDMX y Edomex por la activación de alerta amarilla ante l luvias fuertes , caída de granizo y rachas de viento . Las autoridades advierten que en las próximas horas podrían registrarse encharcamientos, tráfico intenso y accidentes , por lo que piden extremar precauciones.

La alerta se mantiene para toda la CDMX, donde se prevé persistencia de lluvias, mientras que en el Edomex el pronóstico indica precipitaciones más intensas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, viento y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes en CDMX y Edomex?

En la CDMX, las lluvias afectarán a todas las alcaldías, desde Álvaro Obregón hasta Xochimilco , con rachas de viento que podrían superar los 50 km/h.

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 17/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Toma precauciones y mantente informado.… pic.twitter.com/ioWi1f0RxJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

Este martes 17 de marzo, el Edomex se mantiene bajo efectos del Frente Frío 41, lo que provocará lluvias de ligeras a fuertes y posibles tormentas en zonas del norte, oriente, sur y sureste del estado.

En el Edomex, se esperan lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 25 y 50 mm, principalmente en zonas del Valle de México. Estas condiciones aumentan el riesgo de encharcamientos y corrientes de agua en vialidades.

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Esta tarde continuarán #lluvias fuertes, con posible caída de #granizo y actividad #eléctrica. #Vientos con rachas que podrían superar los 50 km/h.



🌡️#Temperatura actual: 14 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/TIIvyqU8HX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

¿Qué riesgos traen las lluvias en CDMX y Edomex?

Las lluvias en la CDMX y Edomex no solo complican la movilidad, también pueden generar afectaciones directas.

Entre los principales riesgos están:



Encharcamientos en calles y avenidas

Corrientes de agua que dificultan el paso

Caída de ramas, árboles y lonas

Incremento en accidentes viales

Además, el viento puede intensificar los efectos de las lluvias, especialmente en zonas con estructuras ligeras o anuncios.

Recomendaciones ante lluvias en CDMX y Edomex

Ante este panorama, autoridades recomiendan tomar medidas para evitar riesgos durante las lluvias en la CDMX y Edomex:



Retirar basura de coladeras dentro y fuera de casa

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles con corriente de agua

Usar paraguas o impermeable si necesitas salir

Las lluvias continuarán durante la tarde y noche, por lo que se pide a la población mantenerse informada y considerar tiempos extra en traslados dentro de la CDMX y Edomex.