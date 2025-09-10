Lluvias CDMX hoy: Alerta Púrpura para Tlalpan esta mañana de 10 de septiembre

La Ciudad de México (CDMX) registra este miércoles 10 de septiembre de 2025 lluvias que han llevado a la activación de la Alerta Púrpura en la alcaldía Tlalpan. A continuación, te compartimos las afectaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones.

Las autoridades capitalinas llaman a la población a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y tránsito lento esta mañána.