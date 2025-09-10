Lluvias CDMX hoy: Alerta Púrpura para Tlalpan esta mañana de 10 de septiembre
La lluvia de la madrugada de hoy activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX; sigue las afectaciones por las precipitaciones en FIA.
La Ciudad de México (CDMX) registra este miércoles 10 de septiembre de 2025 lluvias que han llevado a la activación de la Alerta Púrpura en la alcaldía Tlalpan. A continuación, te compartimos las afectaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones.
Las autoridades capitalinas llaman a la población a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y tránsito lento esta mañána.
Lluvias CDMX EN VIVO
¿Qué es la Alerta Púrpura?
La Alerta Púrpura es el nivel más alto sobre lluvias en la CDMX. En esta nota te explicamos qué es.
Inundación en Periférico Sur y Línea 1
En las primeras horas de hoy, un auto quedó atrapado en la inundación ocurrida en Periférico Sur y Línea 1, al sur de la CDMX, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal.
¡De madrugada! Un fuerte aguacero dejó bajo el agua los carriles laterales del Periférico, esquina con Línea 1, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, @TlalpanAl— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025
Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/XbzDqjuceC
Inundación en Héroes de Padierna
En la colonia Héroes de Padierna, entre Tekit y Tenosique, en la alcaldía Tlalpan, el agua llegó a dos metros de altura. Los habitantes de la zona pidieron ayuda a los Bomberos tras la inundación.
Un fuerte aguacero inundó varias calles en la alcaldía de #Tlalpan. En la colonia Padierna, el agua alcanzó casi dos metros de altura, alarmando a los vecinos y obligándolos a pedir ayuda.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025
Bomberos y personal de Protección Civil trabajan en la zona para drenar el agua.… pic.twitter.com/IvnqMTiWlR
Alerta Púrpura en CDMX por lluvias
Esta mañana de miércoles 10 de septiembre, las autoridades de la CDMX activaron la Alerta Púrpura por las fuertes lluvias que han caído la madrugada de este día y que seguirán al menos hasta las 7:00 horas de hoy en la alcaldía Tlalpan.
Alcaldías como La Magdalena Contreras y Tláhuac estarán en Alerta Roja; Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco en Alerta Naranja y Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta.
Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes para la madrugada y mañana del miércoles 10/09/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2025
Se actualiza #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la madrugada y mañana del miércoles 10/09/2025, en las… pic.twitter.com/KP6UQcx2TB