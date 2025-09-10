Logo InklusionSitio accesible
Lluvias CDMX hoy: Alerta Púrpura para Tlalpan esta mañana de 10 de septiembre

La lluvia de la madrugada de hoy activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX; sigue las afectaciones por las precipitaciones en FIA.

Escrito por: César Contreras
La Ciudad de México (CDMX) registra este miércoles 10 de septiembre de 2025 lluvias que han llevado a la activación de la Alerta Púrpura en la alcaldía Tlalpan. A continuación, te compartimos las afectaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones.

Las autoridades capitalinas llaman a la población a extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y tránsito lento esta mañána.

Lluvias CDMX EN VIVO

¿Qué es la Alerta Púrpura?

La Alerta Púrpura es el nivel más alto sobre lluvias en la CDMX. En esta nota te explicamos qué es.

Inundación en Periférico Sur y Línea 1

En las primeras horas de hoy, un auto quedó atrapado en la inundación ocurrida en Periférico Sur y Línea 1, al sur de la CDMX, en la colonia Ampliación Fuentes del Pedregal.

Inundación en Héroes de Padierna

En la colonia Héroes de Padierna, entre Tekit y Tenosique, en la alcaldía Tlalpan, el agua llegó a dos metros de altura. Los habitantes de la zona pidieron ayuda a los Bomberos tras la inundación.

Alerta Púrpura en CDMX por lluvias

Esta mañana de miércoles 10 de septiembre, las autoridades de la CDMX activaron la Alerta Púrpura por las fuertes lluvias que han caído la madrugada de este día y que seguirán al menos hasta las 7:00 horas de hoy en la alcaldía Tlalpan.

Alcaldías como La Magdalena Contreras y Tláhuac estarán en Alerta Roja; Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco en Alerta Naranja y Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta.

