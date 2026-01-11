El clima en México presentará condiciones severas en las próximas horas debido a la llegada del frente frío 27 y a la segunda tormenta invernal de la temporada.

Ambos fenómenos provocarán lluvias fuertes torrenciales, ambiente muy frío, caída de nieve y vientos intensos en distintas zonas del país, ¿qué clima se espera en tu estado? Aquí te decimos

#AztecaNoticias #NoticiasMexico #TiktokInforma #Clima #FrioEnCDMX #Frio #Diciembre ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🌡️ CDMX bajo cero: la lucha contra el frío en las calles La Ciudad de México enfrenta una de las jornadas más gélidas de la temporada. Este sábado, el Servicio Meteorológico y las autoridades de Protección Civil activaron alertas por temperaturas que pusieron a prueba la resistencia de quienes deben salir a trabajar antes del amanecer. 🟠 Alerta Naranja en Tlalpan La zona alta de la capital fue la más castigada. En la alcaldía Tlalpan, el termómetro descendió hasta 1 grado Celsius, activando la Alerta Naranja. Con información de José Luis Segura en #HechosSábado

¿Qué clima se espera en México? Pronóstico 11 de enero 2026

El frente frío número 27 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país y mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío en la mayor parte del país, densos bancos de niebla en el noreste, centro y oriente del país, así como el evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

⚠️ ¡No bajemos la guardia! Estos tres 3 días el #FrenteFrío 27 dejará #Lluvias en diferentes zonas del país. Mañana se esperan los mayores acumulados. Además, se prevé el desarrollo de la segunda #TormentaInvernal en el noroeste de #México. Toda esta información en el video pic.twitter.com/m8jprCt5gn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

Llegará segunda tormenta invernal a México: así impactará el clima

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano, ocasionando ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional; así como chubascos y lluvias fuertes en la Mesa del Norte.

A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país; además de posible caída de lluvia engelante en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

¿Cuándo acabará la segunda tormenta invernal?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este fin de semana y hasta el próximo martes, el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 27 ocasionarán tiempo severo en gran parte del país, además de un evento de Norte prolongado en el litoral del golfo de México.

Habrá posible caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Sinaloa (sierra), Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y cimas montañosas con altitudes superiores a 4 mil metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país.

¿Dónde lloverá en México? Estados afectados

Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste)



: Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas)



: Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas) Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes : Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche



: Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo



Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo Intervalos de chubascos : Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán



: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán Lluvias aisladas: Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero

Clima en CDMX para el 11 de enero de 2026

En el Valle de México, durante el día, se prevé cielo nublado y por la mañana, ambiente frío en la región; y muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.

Por la tarde habrá ambiente fresco a templado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 17 a 19 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

