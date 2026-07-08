La búsqueda terminó; detectives localizan a Ramiro ‘N’, conductor señalado por la muerte de la estudiante Mariel Romero Díaz

La investigación por la muerte de Mariel Romero Díaz, estudiante de la Preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dio un giro este miércoles luego de que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieran a Ramiro "N", de 63 años, señalado como el conductor que presuntamente atropelló a dos adolescentes y posteriormente escapó del lugar de los hechos en Monterrey.

La búsqueda terminó con una detención en Santa Catarina

La captura se realizó en calles de la colonia Virginia Tafich, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León; de acuerdo con las autoridades, el hombre contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo y abandono de persona, luego del accidente que terminó con la muerte de Mariel Romero Díaz y dejó a otra joven hospitalizada.

Las investigaciones permitieron ubicar al presunto responsable varios días después del accidente ocurrido en la zona de Cumbres, en Monterrey; tras reunir los elementos necesarios, agentes ministeriales cumplimentaron la orden judicial y aseguraron al hombre en la vía pública.

Con la detención de Ramiro "N", la Fiscalía continúa el proceso para esclarecer por completo cómo ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades legales correspondientes por el caso que provocó indignación entre la comunidad estudiantil.

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¿Qué ocurrió el día en que fueron atropelladas las adolescentes?

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 4 de julio, cuando Mariel Romero Díaz y otra adolescente caminaban por el cruce de las avenidas Gonzalo Rangel Frías y Paseo de los Leones.

De acuerdo con la investigación, ambas estudiantes atropelladas fueron embestidas por una camioneta Honda BR-V color gris oscuro; después del impacto, el conductor continuó su marcha sin detenerse para brindar auxilio, mientras las dos jóvenes quedaron lesionadas sobre el pavimento hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad; sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de Mariel Romero Díaz, de 16 años, mientras que la otra joven, identificada como Isabella, continúa con su proceso de recuperación.

Mariel Romero Díaz era alumna y deportista de la UANL

La muerte de la joven generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de la Preparatoria 9 de la UANL, quienes la despidieron durante los servicios funerarios realizados en Monterrey.

Quienes la conocieron la recuerdan como una alumna apasionada por el deporte y practicante de tochito desde pequeña; su historia movilizó a la comunidad educativa y reavivó el llamado para que los responsables de accidentes viales enfrenten las consecuencias de sus actos.