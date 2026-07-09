VIDEO: Momento del enfrentamiento entre policías y padres en escuela de Ixtapaluca; maestros siguen detenidos

A un día de que padres de familia denunciaran la violenta irrupción de policías a la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, las investigaciones continúan en el Estado de México (Edomex).

El presunto operativo buscaba detener a dos profesores señalados por un presunto caso de abuso sexual contra un menor, pero todo terminó en un enfrentamiento con padres de familia y dejó daños materiales dentro del plantel.

¿Qué ocurrió en la escuela "Celestin Freinet" de Ixtapaluca?

De acuerdo con la información, decenas de elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca ingresaron al plantel educativo para cumplimentar la detención de José Luis "N", de 68 años, y Alfonso "N", de 74, quienes son investigados por presuntamente abusar de una menor.

Sin embargo, el operativo generó una fuerte reacción entre padres de familia y personal de la institución, quienes acusaron que los policías entraron armados mientras había alumnos de preescolar, primaria, secundaria e incluso estudiantes que asistían a cursos de regularización de preparatoria.

Incluso en el video se puede observar como algunos uniformados se enfrentan a patadas con personal docente y familiares en el patio del colegio.

🚨 ¡Caos en Ixtapaluca! Padres de familia y maestros protagonizaron un enfrentamiento con policías en una escuela, en medio de las protestas por la investigación contra el director del plantel, señalado por un presunto abuso contra un menor.



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Fiscalía del Estado de México realiza peritajes tras los daños en el plantel

Un día después del operativo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron nuevamente a la escuela para recabar evidencias de los daños ocasionados durante la intervención policial.

Peritos documentaron diversos destrozos, entre ellos vidrios rotos, mobiliario dañado y otras afectaciones dentro de las instalaciones, mientras continúan las investigaciones relacionadas con lo ocurrido.

Como medida preventiva, la institución suspendió las clases hasta nuevo aviso para facilitar las diligencias ministeriales y garantizar la seguridad de alumnos y personal.

Escuela denuncia uso excesivo de la fuerza y pide sanciones

A través de un comunicado, la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestin Freinet" aseguró que la prioridad durante la emergencia fue proteger la integridad física, psicológica y emocional de los estudiantes.

La institución también denunció ante la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, el presunto uso desmedido de la fuerza por parte de los policías municipales.

Por su parte, lo dos maestros permanecen bajo resguardo en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde continúan las investigaciones por el presunto abuso sexual que se les imputa.

