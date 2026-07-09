Cronología del caso Cuetzalan: así comenzó la tragedia dentro de la gruta de Puebla donde buscan a tres personas

Lo que comenzó como un recorrido por una gruta de Chichicazapa, en Cuetzalan, Puebla, terminó convirtiéndose en una compleja operación de rescate que mantiene en alerta a autoridades estatales y municipales. Un grupo de siete personas ingresó al sitio cuando las lluvias comenzaron a intensificarse ; horas después, el aumento del caudal del río subterráneo les impidió salir y desencadenó una emergencia que aún no concluye.

Con el paso de las horas, rescatistas lograron poner a salvo a tres integrantes del grupo; sin embargo, cuatro personas permanecieron atrapadas en el interior de la gruta.

Durante las labores fue localizado sin vida Gerardo Julián de los Santos, de 31 años, mientras que la búsqueda de otras tres personas continúa en Cuetzalan, aunque las maniobras tuvieron que detenerse temporalmente por las condiciones del clima.

Así comenzó la emergencia en la Gruta de Chichicazapa

La emergencia comenzó el pasado martes 7 de julio, cuando siete personas ingresaron a la gruta de Chichicazapa; horas después, las intensas lluvias provocaron el aumento del nivel del río subterráneo, dejando atrapados a cuatro integrantes del grupo y obligando al despliegue de un operativo de búsqueda y rescate.

Al recibir el reporte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres desplegó un operativo con especialistas en rescate de espacios confinados, buzos y personal capacitado en maniobras de rapel, debido a la complejidad del terreno.

Tres personas fueron rescatadas y una víctima fue localizada

Las primeras horas del operativo permitieron rescatar con vida a tres integrantes del grupo; posteriormente, durante los recorridos al interior de la gruta, los brigadistas localizaron el cuerpo de Gerardo Julián de los Santos, quien fue reconocido por sus familiares en el lugar.

Tras el hallazgo, la Fiscalía de Puebla realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, mientras el resto del operativo continuó enfocado en encontrar a las tres personas que siguen desaparecidas en Cuetzalan.

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¿Por qué suspendieron las labores de búsqueda en Cueetzalan, Puebla?

Cuando los rescatistas avanzaban en las maniobras, las condiciones cambiaron nuevamente; las lluvias provocaron un incremento en el nivel del río que atraviesa la Gruta, elevando considerablemente el riesgo para quienes trabajaban en el interior.

El operativo continuará en Cuetzalan cuando el clima lo permita

Ante ese escenario, el mando del operativo decidió suspender temporalmente la búsqueda para proteger a los equipos de rescate; las autoridades aclararon que esta decisión no representa el fin de las labores, sino una medida preventiva mientras disminuye el caudal y existen condiciones seguras para ingresar nuevamente.

En la emergencia participan brigadistas de Cuetzalan, Chignautla y Tlatlauquitepec, además de Protección Civil estatal, policías y especialistas en búsqueda y rescate en espacios confinados.

El gobierno de Puebla también instaló un Sistema de Comando de Incidentes para coordinar las acciones y mantener informadas a las familias de las personas desaparecidas.