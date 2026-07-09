Era víctima de bullying: revelan nuevos detalles de la desaparición de Gloria Tayli en Veracruz

A casi una semana de su desaparición, la familia de Gloria Tayli Hernández Mora continúa la intensa búsqueda en Xalapa, Veracruz, luego de que la menor fuera vista por última vez el pasado 2 de julio, cuando regresaba de clases del CBTIS 13.

En medio de la incertidumbre, la madre de la adolescente dio a conocer nuevos detalles sobre las últimas horas en las que vio a su hija y reveló que Gloria Tayli había sido víctima de bullying dentro de la escuela meses antes de desaparecer.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Gloria Tayli Hernández Mora?

De acuerdo con la familia, Gloria Tayli, de solo 15 años, acudió al CBTIS 13 el jueves 2 de julio para asistir a un curso de reforzamiento académico de la carrera de Laboratorista Clínico.

Su madre, Patricia Mora Durán, explicó que ese día la acompañó hasta la parada del transporte público para que pudiera llegar a la escuela, como era habitual.

Al concluir sus clases, la quinceañera salió del plantel entre las 18:42 y las 19:00 horas para dirigirse hacia la parada donde tomaría la combi rumbo a La Rotonda y posteriormente otro transporte que la llevaría a casa.

Cámaras de seguridad captaron los movimientos de Gloria Tayli

Según relató la madre, las cámaras de vigilancia confirmaron que Gloria Tayli ingresó y salió del CBTIS 13 aquel día. Además, la joven dejó todas sus pertenencias en casa, por lo que no se podría tratar de una ausencia voluntaria.

Además, una cámara ubicada frente a la institución la captó caminando por la avenida Miguel Alemán alrededor de las 18:42 horas, pero después de ese punto ya no se tiene registro de sus movimientos.

La familia también informó que aún esperan que puedan revisarse otras cámaras de seguridad instaladas en negocios cercanos que podrían aportar información importante para reconstruir el recorrido que siguió.

Gloria Tayli habría sido víctima de bullying meses antes de desaparecer

Con la esperanza de que estos datos pudieran aportar algo a la investigación, la madre reveló que la menor había sufrido acoso escolar dentro del plantel.

De acuerdo con lo narrado, cuando la adolescente cursaba el segundo semestre fue víctima de agresiones por parte de varias compañeras.

Incluso señaló que, antes de Semana Santa, un grupo de alumnas presuntamente la engañó para llevarla a unas canchas con la intención de golpearla. Pese a esto, nunca hubo sanciones contra las estudiantes involucradas y la escuela se negó a cambiar de turno a Gloria Tayli.

Madre de la joven desaparecida denuncia retrasos en la investigación

Patricia Mora Durán aseguró que la búsqueda comenzó desde la misma noche en que su hija no regresó a casa.

Relató que primero recorrieron las paradas de autobús, posteriormente buscaron en la zona de Los Sauces, La Rotonda y finalmente acudieron al colegio, pero al no haber ningún rastro de ella decidieron levantar la denuncia.

Por su parte, Cristian Durán Hernández, tío de la menor, señaló que el celular de Gloria Tayli dejó de emitir señal alrededor de las 19:40 horas y que el único dato conocido es un reporte realizado al 911 que la ubicaría en las inmediaciones de Plaza Cristal.

