¿Llegarán las lluvias a Monterrey? Esto prevé el pronóstico del clima para este jueves 9 de julio

Mientras gran parte del país permanece bajo alerta por lluvias intensas, tormentas y posibles inundaciones, el pronóstico del clima para Monterrey, Nuevo León, presenta un panorama distinto para este jueves 9 de julio.

Aunque el ambiente seguirá siendo caluroso y con temperaturas superiores a los 30 grados, las autoridades mantienen vigilancia por la posibilidad de chubascos aislados en el estado, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento.

¿Cómo estará el clima en Monterrey este jueves?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la Zona Metropolitana de Monterrey iniciará el día con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas durante la mañana; sin embargo, conforme avance la jornada el calor volverá a dominar, con valores cercanos a los 33 grados.

Aun así, el desarrollo de nubosidad durante la tarde mantiene abierta la posibilidad de lluvias dispersas en distintas zonas de Nuevo León.

Para Monterrey se espera una temperatura mínima cercana a los 18 grados y una máxima de 32 a 33 grados, mientras que municipios como Guadalupe y Apodaca podrían alcanzar hasta los 34 grados durante las horas de mayor radiación solar.

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¡Buenas noches! ⛈️



Les compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para la noche de este miércoles y las primeras del jueves.



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¿Hay posibilidad de lluvias en Nuevo León? Esto dice el pronóstico del tiempo

Aunque no se espera un episodio generalizado de lluvia sobre la Zona Metropolitana de Monterrey, el pronóstico para Nuevo León contempla intervalos de chubascos que podrían presentarse de manera aislada, acompañados de actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunos puntos del estado.

Las autoridades también advierten que estas precipitaciones podrían presentarse de forma repentina, por lo que recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente si se realizarán actividades al aire libre.

El viento también será protagonista durante la jornada

Además del calor, otro de los factores a considerar será el viento. Para Nuevo León se prevén rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora asociadas al fenómeno conocido como surada, mientras que en Monterrey los vientos serán más moderados, aunque podrían intensificarse conforme se desarrollen las nubes durante la tarde.

Si tienes actividades programadas en Monterrey, lo más recomendable será prepararte para una jornada de calor, pero sin perder de vista los cambios repentinos del tiempo. Aunque el riesgo de lluvia en la ciudad es bajo, el pronóstico para Nuevo León mantiene la posibilidad de chubascos aislados con tormenta eléctrica, un escenario que podría modificar las condiciones en cuestión de minutos.