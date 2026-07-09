Caso Yeritza Bautista: Sobrevivió a dos intentos de feminicidio; seis años después, liberaron a su agresor y la dejaron sin protección

Yeritza Bautista Cortés aseguró que sobrevivió a dos ataques que estuvieron a punto de costarle la vida; después de más de seis años de proceso judicial, el hombre acusado de agredirla recuperó su libertad luego de que un tribunal modificó el delito de tentativa de feminicidio por el de violencia familiar , decisión que también dejó sin efecto las medidas de protección con las que contaba la víctima.

El caso volvió a generar debate por la resolución judicial; mientras dos jueces habían considerado que existían elementos para procesar el asunto como tentativa de feminicidio, tres magistrados resolvieron reclasificar el delito.

Como el acusado permanecía en prisión desde 2020 y ya había cumplido la pena impuesta por la nueva clasificación, se ordenó su liberación inmediata.

Perdió cinco dientes; semanas después, intentaron estrangularla

De acuerdo con el testimonio de Yeritza Bautista Cortés, la primera agresión ocurrió durante una discusión en la que recibió múltiples golpes; como consecuencia perdió cinco piezas dentales y sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.

Semanas después, según relató, ocurrió un segundo episodio de violencia dentro de la vivienda que ambos compartían; en esa ocasión, afirmó que el hombre intentó estrangularla, hecho que dio origen a la investigación penal que durante años avanzó bajo la acusación de tentativa de feminicidio.

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Dos jueces hablaron de tentativa de feminicidio; después todo cambió

Durante el desarrollo del juicio, dos resoluciones coincidieron en mantener la acusación por tentativa de feminicidio; sin embargo, al llegar a una segunda instancia, un tribunal determinó reclasificar el delito como violencia familiar.

Esa decisión modificó el rumbo del caso; al considerar el tiempo que el acusado permaneció privado de la libertad desde 2020 , los magistrados ordenaron su inmediata liberación.

Especialista advierte riesgos tras retirar las medidas de protección

La resolución también provocó preocupación entre especialistas en perspectiva de género; Bárbara Iyán señaló que, en su opinión, el análisis del caso debió considerar las condiciones de desigualdad entre víctima y agresor, así como el contexto de violencia denunciado durante el proceso.

La especialista también expresó preocupación porque, tras la resolución, Yeritza quedó sin las medidas de protección que la resguardaban; mientras tanto, el caso continúa generando cuestionamientos sobre la forma en que se juzgan los delitos relacionados con violencia contra las mujeres y el alcance que pueden tener las decisiones tomadas en las distintas etapas del proceso penal.