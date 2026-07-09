¡Revisa tu credencial! Si tu INE tiene alguna de estas secciones en Puebla, debes actualizarla ya

¿A cambiar el INE? La forma en que miles de poblanos acudirán a votar en las próximas elecciones podría cambiar para siempre, después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó cambios en los distritos electorales en Puebla.

La medida forma parte de la nueva cartografía electoral que busca adecuar el mapa de Puebla al crecimiento de la población registrado en los últimos años.

Aunque el estado mantendrá sus 217 municipios, algunos distritos desaparecerán por siempre, por lo que las personas tendrán que actualizar los datos antes de la fecha límite.

Cambios en el mapa electoral de Puebla

La actualización fue aprobada por el Consejo General del IEE y se elaboró con base en la redistritación realizada por el INE utilizando los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con Bruno Arcos, encargado del Despacho de Organización Electoral del IEE, el objetivo es equilibrar el número de habitantes que representa cada distrito, ya que algunas zonas registraron un crecimiento demográfico superior al establecido.

Actualmente, el padrón electoral de Puebla está conformado por 5 millones 74 mil 634 ciudadanos, mientras que la lista nominal asciende a 5 millones 24 mil 23 electores.

Estas son las secciones de Puebla donde será necesario actualizar el INE

El IEE informó que el proceso de reseccionamiento se concentró principalmente en los distritos 9, 11, 12, 16, 18 y 20.

Los ciudadanos que tengan registrada alguna de las siguientes secciones deberán acudir a un módulo del INE para actualizar la información de su credencial:



Distrito 9 Puebla: 325 y 339.

Distrito 11 Puebla: 1405, 1411, 1413, 1415, 1417 y 1587.

Distrito 12 Amozoc: 132.

Distrito 16 Puebla: 1552, 1562 y 1595.

Distrito 18 Cholula: 1663, 1665 y 1668.

Distrito 20 Puebla: 1214, 1249, 1252 y 1605.

El plazo para realizar la actualización concluirá en enero de 2027, por lo que las autoridades recomendaron no esperar a los últimos meses para hacer el trámite.

¿Qué secciones y distritos desaparecen tras los cambios al INE?

Como parte de la reorganización electoral, el IEE informó que fueron eliminadas 19 secciones electorales y creadas 110 nuevas secciones en los distritos donde hubo mayor crecimiento poblacional.

Asimismo, desaparece la configuración anterior de varios distritos locales, entre ellos:



Distrito 7 de San Martín Texmelucan.

Distrito 8 de Huejotzingo.

Distrito 12 de Amozoc.

Distrito 18 de San Pedro Cholula.

Los distritos 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20 de Puebla capital.

Esto no significa que esas zonas dejen de existir, sino que fueron redefinidas y reorganizadas dentro del nuevo mapa electoral.

Así queda dividido el mapa electoral de Puebla rumbo a 2027

Con la nueva cartografía, el estado quedó organizado en tres grandes regiones electorales.

