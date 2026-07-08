VIDEO: Viviendas del Bienestar no soportaron las lluvias en Veracruz; reportan severos daños e inundaciones

Las intensas lluvias que se registraron durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles 8 de julio dejaron severas inundaciones en el puerto de Veracruz, así como en zonas de Boca del Río.

Uno de los puntos más afectados fue el fraccionamiento Bosques de Río Medio, en el puerto, donde vecinos reportaron filtraciones, deslaves y daños en viviendas entregadas este año como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

VIDEO muestra daños en Viviendas del Bienestar tras las fuertes lluvias en Veracruz

Las lluvias dejaron en evidencia los primeros daños en un conjunto habitacional del programa Vivienda para el Bienestar, inaugurado en enero de este mismo año.

Los habitantes de Bosques de Río Medio denunciaron filtraciones y afectaciones en varias viviendas, además de daños en banquetas que dejaron expuestas instalaciones subterráneas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, las tormentas podrían prolongarse durante el resto de la semana, por lo que vecinos temen que el agua ingrese a sus hogares.

A esto se suma un deslave de más de 50 metros en la zona donde continúan las obras del desarrollo habitacional, sobre las calles Río Guadalquivir y Río Amazonas.

Viviendas del Bienestar fueron entregadas en enero de 2026

Tras la emergencia comenzaron las labores de evaluación y reparación con apoyo del Ejército Mexicano mediante la aplicación del Plan DN-III-E.

Cabe recordar que el pasado 23 de enero, autoridades informaron que en este desarrollo se construirían mil 40 viviendas. De ellas, 280 ya estaban terminadas y 200 fueron entregadas ese mismo día.

Cada una cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicio. Pese a esto, las banquetas quedaron totalmente afectadas.

Al respecto, los encargados de las obras aseguraron que el deslave ocurrió a unos seis metros de las viviendas, por lo que se descarta daño tanto a las fachadas como a la estructura principal.

Reportan inundaciones en Veracruz; ¿hasta cuándo dejará de llover?

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el temporal que afecta a Veracruz es consecuencia de la interacción de una vaguada ubicada sobre el suroeste del Golfo de México y el paso de ondas tropicales.

Estas condiciones han favorecido lluvias intensas y tormentas eléctricas; aumentando el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas rápidas de ríos y arroyos.

Apoyo @maryjosegamboa y @CABocadelrio con estas lluvias y el drenaje desbordado hasta nuestra mascotas sufren las inundaciones, calle Centenario de Juárez, Boca del Rio Veracruz. pic.twitter.com/dkDa810C93 — ILZIN GOMEZ (@ILZINGOMEZ) July 8, 2026

Veracruz rompe récord de lluvias en 2026

Por otra parte, Jessica Iveth Luna, jefa de Proyecto de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que entre las 8:00 horas del martes 7 y las 8:00 horas del miércoles 8 de julio se acumularon 142 milímetros de lluvia en la estación climatológica Naranjillo, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván.

Con esta cifra se superó el récord anterior para un mes de julio, que era de 127.5 milímetros, registrado el 23 de julio de 2010.

Las precipitaciones más intensas se concentraron en las partes bajas de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua, donde también se reportaron importantes escurrimientos.

