Encuentran 8 personas sin vida en El Bosque, Chiapas; esto habría detrás del crimen

La violencia en Chiapas continúa en niveles alarmantes, luego de que la mañana del 8 de julio se reportara el hallazgo de 8 personas muertas en el municipio de El Bosque, al norte de la entidad.

Aunque en un principio se hablaba de 10 cuerpos localizados en el paraje, la Fiscalía General del Estado confirmó que se trata de 6 hombres y 2 mujeres encontradas sin vida y con huellas de violencia.

Abandonan cuerpos en El Bosque, Chiapas

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como El Herraje, ubicada en el municipio de El Bosque, donde los habitantes reportaron la presencia de varios cuerpos tirados.

Tras el aviso, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para resguardar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició el levantamiento de indicios y las primeras investigaciones.

En el lugar se presume que también fueron encontrados narcomensajes, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado su contenido ni han confirmado si están relacionadas con el crimen.

¿Quiénes son las víctimas encontradas en El Bosque, Chiapas?

Hasta el momento, se sabe que entre las ocho víctimas hay dos mujeres y seis hombres; sin embargo, las autoridades aún no han informado sus edades.

La identidad de las personas tampoco ha sido revelada de manera oficial, ya que continúan los trabajos periciales y el proceso de identificación de los cuerpos.

Fiscalía de Chiapas investiga posible disputa por venta de drogas

La Fiscalía informó que un grupo multidisciplinario participa en las investigaciones, integrado por las Fiscalías de Distrito Norte, Altos, de Investigaciones Estratégicas y Contra Homicidios, además de agentes de investigación y peritos especializados.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos durante las diligencias, la principal línea de investigación apunta a un conflicto entre bandas locales relacionadas con la venta de drogas.

No obstante, la dependencia aclaró que las investigaciones siguen en curso y será conforme avancen las indagatorias cuando se determinen las causas exactas del múltiple homicidio.

Violencia en Chiapas ha cambiado en los últimos años…pero para mal

El hallazgo ocurre en un contexto de creciente violencia en distintas regiones de Chiapas. Durante los últimos cinco años, especialistas han documentado cambios importantes en la dinámica del crimen organizado dentro del estado.

De acuerdo con análisis del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), las zonas que anteriormente concentraban la mayor parte de los hechos violentos dejaron de ser los únicos focos de conflicto.

Fuentes policiales también han señalado que desde 2023 la violencia se intensificó por la presencia y disputa entre diferentes grupos que buscan controlar la región.

