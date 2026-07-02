¿Se va a caer el cielo? El pronóstico del clima en Monterrey para el México vs Inglaterra del domingo

El partido de México contra la Selección de Inglaterra está a escasos días y los aficionados que asistirán al Fan Festival en Monterrey ya tendrían que ir consultando el clima para este 5 de julio.

¿Cómo se comportará la lluvia durante el encuentro de octavos de final del Tri?

Dónde está el Fan Festival en Monterrey

El punto de reunión oficial para toda la afición regiomontana es el FIFA Fan Festival, instalado en el corazón del Parque Fundidora.

En ese espacio se colocaron pantallas gigantes de alta definición, escenarios con música en vivo y zonas de comida para recibir a miles de seguidores.

La entrada es gratuita, por lo que se espera que esté lleno para apoyar a la Selección Mexicana en este duelo de eliminatoria.

Cómo va a estar el clima en Monterrey para el partido

El pronóstico del tiempo para la zona metropolitana de Monterrey indica que el ambiente estará pesado.

Por un lado, se esperan temperaturas máximas que estarán entre los 35 y los 40 °C, provocando una tarde muy calurosa. Aunque, las autoridades también emitieron una alerta por chubascos con lluvias puntuales fuertes, especialmente hacia el oeste y sur de Nuevo León, por lo que la lluvia podría sorprender a la afición.

Cuándo y a qué hora juega la Selección Mexicana

El partido entre México e Inglaterra va a ser el domingo 5 de julio. Las transmisiones en vivo y las actividades dentro del Parque Fundidora arrancarán desde temprano.

Se sugiere a los asistentes anticipar sus salidas en el transporte público por los cortes viales en los alrededores del parque.

Clima en la CDMX para este domingo

Para quienes sigan el partido desde la CDMX, el clima será diferente al del norte. En la capital no se sentirá el calor extremo de Monterrey, pero el reporte oficial indica que los canales de baja presión provocarán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

La recomendación para los chilangos es llevar impermeable si van al Ángel o a las plazas públicas.

Qué llevar para disfrutar el juego sin contratiempos

Tomando en cuenta que el clima estará algo complicado, la recomendación para los asistentes en Monterrey es ir preparados para los dos escenarios.

Es indispensable usar ropa ligera y llevar gorra para aguantar los casi 40 grados de temperatura durante las primeras horas del evento.

No está de más cargar con un impermeable ligero en la mochila en caso de que las nubes cumplan el pronóstico de lluvia fuerte por la tarde.