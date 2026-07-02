¿Lloverá? Este será el clima para ver el México vs. Inglaterra en el Fan Fest de Guadalajara
Ante el México vs. Inglaterra en Guadalajara, conoce el clima para este domingo 5 de julio. Anticipa las lluvias de la tarde y disfruta el evento sin contratiempos.
Cada vez está más cerca el Fan Fest en Guadalajara para ver el partido entre México e Inglaterra y no debes olvidar consultar cómo estará el clima en esta zona y que no tengas contratiempos para disfrutar el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde.
¿Cómo será el clima para ver el México vs. Inglaterra en el Fan Fest de Guadalajara?
Si planeas asistir al Fan Fest en Guadalajara para ver el partido entre México e Inglaterra, considera que las condiciones climáticas presentan una alta probabilidad de precipitaciones durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, tan solo para este jueves 2 de julio, se esperan chubascos con un 80% de probabilidad en el transcurso de la tarde, acompañados por temperaturas de entre 26 y 28 °C. Mientras tanbto, para el domingo, 5 de julio de 2026 se prevén estos escenarios:
Mañana: 17 a 19 °C, lluvias aisladas, 40%, viento E 5 km/h.
Tarde: 26 a 28 °C, chubascos, 80%, viento S y SO 20 km/h.
Noche: 19 a 21 °C, chubascos, 60%, viento O 15 km/h.
Consulta el #PronósticoDelTiempo a 4 días en Guadalajara, #Jalisco y Guanajuato, #Guanajuato ⬇️ pic.twitter.com/TOlKIYnKOO— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 2, 2026
Para disfrutar del evento sin contratiempos, es fundamental tomar previsiones ante las lluvias, ya que estas condiciones prevalecerán durante gran parte de la tarde. Se recomienda contar con impermeable o protección adecuada, puesto que el pronóstico indica que los chubascos continuarán siendo una constante en el Área Metropolitana de Guadalajara.
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