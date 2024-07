¿Qué debes hacer si te ves envuelto en una corriente de agua por las lluvias?

En esta época de lluvias, en diferentes puntos del país se han dado lamentables noticias de personas que se ven envueltas en corrientes de agua tras las inundaciones, varias de ellas con finales fatales. Es por esto que en Hechos AM te explicamos qué es lo que tienes que hacer si te ves en este problema.

Fernando Álvarez Bravo, elemento de la Brigada de Rescate de Topos de Tlatelolco, explica que hay diversos factores a considerar si te encuentras envuelto en una corriente de agua. Por ejemplo, si vamos en un automóvil o una corriente eléctrica.

“No podemos determinar lo que va a pasar o qué no va a pasar. Hay coladeras abiertas, coladeras que se destapan con la fuerza del agua y que si va pasando un coche, pues cae ahí y de ahí no lo mueves”, menciona.

#Chiapas | Una menor había salido a la tienda cuando fue sorprendida por la fuerte tormenta.



La pequeña fue arrastrada por la corriente y por suerte unos jóvenes la pudieron rescatar antes de una desgracia; está fuera de peligro.

¿Cómo mantener la calma y actuar con seguridad ante una corriente?

Si vas en un auto y el nivel del agua comienza a subir, debes intentar moverte, si todavía hay tracción, hacia la orilla. Si de plano se encuentra flotando el vehículo, se debe evitar salir porque te pones en una situación más vulnerable, ya que la corriente de agua lleva piedras y puedes sufrir un mayor percance.

¿Cómo protegerte y proteger a otros en situaciones de riesgo por corrientes?

Fernando Álvarez Bravo mencionó que al intentar salvar a alguien debes de tomar en cuenta lo que sabes, conocer tus límites y si te has preparado para algo así. “Si te metes a una corriente de agua en una tormenta, lo más seguro es que te pueda llevar la corriente y en lugar de una víctima son dos, tres o cuatro”, dijo.

Asimismo, destacó que cuando vienen varias inundaciones es que traen muchas ramas, piedras, hojas, maleza y cuando te metes a nadar quedas atrapado y ya no sales.

¿Qué se puede hacer cuando alguien se está electrocutando?

El experto menciona que se deberá cortar la corriente eléctrica si es posible, alejarte del lugar porque el cuerpo puede quedar con descarga eléctrica y te puede causar daño.

En el panorama de una tormenta eléctrica, deberás evitar colocarte bajo un árbol, en una alberca no, no tocar tubos, no tocar varillas, resguardarse.