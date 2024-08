Mañanera del 29 de agosto: ¿De qué temas habló AMLO?

Este jueves 29 de agosto de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional, donde abordó temas relevantes; a continuación, te presentamos los aspectos más destacados de la mañanera.

¿De qué trató la mañanera de hoy 29 de agosto?

En la conferencia mañanera, Germán Martínez, titular de Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre los proyectos hidráulicos y de riego.

Último sorteo de la Lotería Nacional

El presidente señaló que el último sorteo de la Lotería Nacional en su sexenio se realizará el próximo 15 de septiembre, donde se entregarán 40 millones de pesos en premios.

AMLO celebra súper mayoría calificada de Morena

El presidente López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara la “súper mayoría” calificada para Morena-PT y Verde: “No, pues todo va marchando bien, se va cumpliendo la voluntad de los ciudadanos expresada en la elección y en el marco de las normas, lo que establece la Constitución, lo que establece la ley de la materia, tomar en consideración que hubo una elección democrática”.

López Obrador celebra que Ifigenia Martínez le entregue la banda a Sheinbaum

El presidente López Obrador celebró que la diputada y fundadora de partidos de izquierda, Ifigenia Martínez, sea quien le coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum:

“Imagínense, la maestra Ifigenia, que es la que va a colocarle la banda a la primera mujer presidenta de México. Y que podamos vivir para contarlo. La maestra de Ifigenia, directora de la Facultad de Economía de los mejores tiempos de la UNAM. No los tiempos de ahora. Iniciadora, precursora, con el finado Porfirio Muñoz de Huelo y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, del movimiento democrático del 88. Pues es historia, estoy muy contento”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró que la diputada y fundadora de partidos de izquierda, Ifigenia Martínez, sea quien le coloque la banda presidencial a @Claudiashein https://t.co/CcCgSKQexT pic.twitter.com/U47w8KNR2p — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 29, 2024

AMLO afirma que será mejor la relación con Estados Unidos

Dos días después de que el presidente López Obrador le aplicó la “ley del hielo” al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el presidente López Obrador confió en que será mejor la relación con ese país:

“Conviene a los dos países, a los dos pueblos. Sobre todo por nuestra frontera, porque nos complementamos por la integración económica, porque se fortalece. La región frente al avance de otras regiones en el mundo, sean lo económico, en lo social, es fundamental, el único asunto, el único asunto es que aprendamos para no hablar nada más que aprendamos (...)".

López Obrador habla sobre advertencias de la reforma al Poder Judicial

El presidente López Obrador insistió en que es ofensivo que el embajador de Estados Unidos advirtiera los riesgos de la Reforma Judicial que contempla elección de jueces y magistrados

“Es ofensivo. Eso no es de buenos vecinos. Eso no significa respeto a la soberanía. Eso es un acto de prepotencia. Y no hay igualdad”, señaló.