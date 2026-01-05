Encuentran en Neza el auto que arrastró a Roberto Hernández en Iztapalapa

Tras horas de indignación y una búsqueda intensiva impulsada por la presión mediática, la mañana de este lunes 5 de enero fue localizado el vehículo involucrado en la brutal muerte de Roberto Hernández , el hombre de 52 años que fue atropellado y arrastrado por más de un kilómetro en la alcaldía Iztapalapa este fin de semana.

El automóvil, un Honda City color azul, fue hallado abandonado en la calle Lago de Zaima, en la colonia Ciudad Lago, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México .

De acuerdo con los reportes policiales, el responsable intentó ocultar la evidencia: el coche fue encontrado sin placas y con la cajuela abierta, posiblemente para dificultar su identificación tras la difusión masiva de los videos del crimen.

Al sitio llegó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para reportar lo sucedido. Ya en el lugar, vecinos de la calle Lago de Zaima mencionaron que el vehículo no es de ningún vecino, que aquí lo abandonaron. Aseguran que en esta zona es común que les dejen coches.

Vecinos de la calle Lago de Zaima en la colonia Ciudad Lago en Ciudad Nezahualcóyotl dijeron a Fuerza Informativa Azteca que el vehículo no es de ningún vecino, que solo fue abandonado en el lugar, algo que es común.



Vía @isidrocorrohttps://t.co/F9UK7JGTJn pic.twitter.com/z7PJ4NMQMM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

La tragedia que indignó a la CDMX

El caso se viralizó el fin de semana por la crueldad de las imágenes. Testigos captaron el momento en que el conductor embistió a Roberto Hernández en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur (Francisco Múgica). Lejos de detenerse, el agresor aceleró, arrastrando el cuerpo de la víctima, quien viajaba en una motocicleta, por un espacio aproximado de un kilómetro.

Videos sensibles difundidos en redes mostraron el vehículo avanzando a gran velocidad mientras el cuerpo yacía atrapado bajo las llantas, dejando un rastro de sangre sobre el pavimento que conmocionó a la opinión pública.

Finalmente, el cuerpo de Roberto fue abandonado en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917.

#TarjetaInformativa l En atención a un reporte emitido por los operadores del #C2 #Oriente, oficiales de la #SSC tomaron conocimiento de una persona sin vida, luego de que ocurriera un percance automovilístico, en la @Alc_Iztapalapa.



Los hechos se suscitaron cuando los… pic.twitter.com/XYpA6s1CLz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 4, 2026

Exigen justicia: "Era un padre de familia"

Aunque el auto fue encontrado sin matrículas, testigos del ataque identificaron originalmente las placas E85-BPC al momento de la agresión.

La muerte de Roberto desató la furia del gremio de motociclistas, quienes bloquearon la Calzada Ermita Iztapalapa a la altura del Metro Constitución para exigir que el crimen no quede impune. Según versiones de allegados, la víctima tenía 52 años y se encontraba en la zona esperando a su pareja cuando ocurrió la tragedia.

Con el vehículo asegurado, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y del Edomex realizan los peritajes correspondientes para dar con el paradero del conductor o conductora, quien enfrenta cargos por homicidio culposo y omisión de auxilio.

