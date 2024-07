Localizan al periodista Ricardo Rafael Rodríguez; estaba reportado como desaparecido en Michoacán

Luego de ser reportado como desaparecido la tarde del martes 9 de julio, en La Piedad, Michoacán, el periodista especializado en la cobertura de la fuente de seguridad, Ricardo Rafael Rodríguez Vera, fue localizado con vida en horas recientes.

Tras activar los protocolos correspondientes, y desplegar un operativo en la región con la finalidad de localizar al comunicador, la Fiscalía General de Michoacán informó en una breve publicación emitida en sus canales oficiales que, durante la madrugada de este miércoles, Rodríguez Vera apareció sano; no obstante, no se proporcionaron mayores detalles sobre su ubicación.

El sitio informativo Brunoticias, para el que labora Rafael Rodríguez, también confirmó el hallazgo, pero no dio datos de cómo ocurrieron los acontecimientos.

🟠📢 Informamos que RICARDO RAFAEL RODRÍGUEZ NAVA ha sido #localizado. Gracias por tu apoyo. #FGEMich @botDesaparecidx pic.twitter.com/kYdTXGnyac — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 10, 2024

¿Qué había ocurrido con Ricardo Rafael Rodríguez Vera?

Luego de no tener contacto con el comunicador desde el medio día del martes 9 de julio, familiares y compañeros de trabajo acudieron a la Fiscalía General del Estado para levantar una denuncia por su desaparición, en la misma, informaron que Rodríguez Vera había solicitado un permiso especial para ausentarse al trabajo, pues era la graduación de su hija y quería pasarla en familia; no obstante, previo a la ceremonia, no supieron más de él.

Las autoridades tomaron cartas en el asunto, pues abrieron una carpeta de investigación, montaron un operativo y emitieron una cédula de búsqueda para dar con el periodista de 61 años, el cual, había sido visto por última vez en la zona Centro de La Piedad, portando un pantalón azul, camisa de manga corta a rayas blanco con morado y tenis negros.

Tras la movilización por parte de las autoridades, de compañeros de profesión y familiares, la Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo del periodista con vida durante las primeras horas de este día.