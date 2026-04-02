Maltrato animal en Edomex: Rescatan a 7 perritos que vivían en condiciones deplorables en casa de Naucalpan

¡Con los lomitos no! Se logró el rescate de 7 perros, presuntamente víctimas de maltrato animal, durante un operativo realizado en un inmueble de la colonia San Lorenzo Totolinga, en el municipio de Naucalpan, Edomex; entre ellos había tres cachorros.

La revisión del inmueble se realizó debido a una denuncia anónima, en la que se informó que los animalitos vivían en aparentes condiciones de maltrato.

Rescatan a cachorros y adultos: El estado de salud de los 7 perros rescatados en Naucalpan

La Fiscalía del Estado de México reveló que lograron salvar a cuatro perros adultos y a tres cachorritos de diferentes razas y colores, que fueron atendidos rápidamente para conocer su estado de salud.

Personal veterinario confirmó que los siete perros se encontraban en malas condiciones de vida, pues no contaban con un espacio apropiados para habitar.

Además, los lomitos fueron diagnosticados con desnutrición, pues contaban con una alimentación deficiente. Por el momento se desconoce el estado de salud actual de los siete perritos.

El rescate de los lomitos ocurrió durante la tarde del pasado 31 de marzo 2026.

#Resultados



La #FiscalíaEdoméx, en coordinación con la @SS_Edomex, la Policía Municipal y el Centro de Bienestar Animal rescataron, a través de una técnica de investigación de cateo, a siete perros que se encontraban en aparentes condiciones de #MaltratoAnimal, los ejemplares se… pic.twitter.com/8IezAsNU1z — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 1, 2026

¡Sin rastro de los dueños! Buscan a responsables de maltrato animal en Naucalpan

Al llegar al inmueble, las autoridades únicamente encontraron a los siete perros abandonados, pues no había rastro de alguna persona que fuera responsable de los animales.

Hasta el momento continúan las investigaciones para dar con el nombre del propietario del lugar, ubicado en calles de la colonia San Lorenzo Totolinga, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Ningún vecino de la zona dio información respecto a los posibles dueños del inmueble en el que se tenían abandonados a los siete perros.

¿Qué pasará con los perros rescatados en casa de Naucalpan?

Los cuatro perros adultos y los tres cachorritos quedaron bajo el resguardo del Centro de Bienestar Animal del municipio de Naucalpan, así lo informaron las autoridades de la Fiscalía del Estado de México, a través de un comunicado en su página oficial y redes sociales.

Elementos de la Fiscalía del Edomex, la Secretaría de Seguridad estatal, policía municipal y el Centro de Bienestar Animal participaron en el rescate de los 7 perritos en Naucalpan.