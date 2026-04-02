Indignación en Nuevo León: Investigan a padres de niña de 4 años intoxicada con drogas

Un nuevo caso de presunta negligencia criminal sacude al estado de Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha abierto una carpeta de investigación tras el ingreso de una menor de apenas 4 años a un centro hospitalario con signos severos de intoxicación por sustancias ilícitas.

El incidente, que ya moviliza a las autoridades de protección al menor, pone bajo la lupa el entorno familiar y la seguridad de los niños en hogares donde el consumo de drogas parece haber rebasado todos los límites.

Estable tras ser ingresada de emergencia

La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Juárez. Según los reportes médicos más recientes, tras recibir la atención especializada, la menor se encuentra en estado estable. Sin embargo, las secuelas físicas y psicológicas de haber ingerido o inhalado sustancias prohibidas a tan corta edad son parte de la evaluación integral que realizan los especialistas.

Fiscalía y DIF van tras los responsables

El caso no terminará con el alta médica. La Fiscalía Estatal, en coordinación con el DIF Nuevo León, ha iniciado una investigación exhaustiva dirigida hacia los adultos que estaban a cargo de la niña al momento de la intoxicación.

Las autoridades buscan determinar:



La naturaleza de la sustancia: Qué droga causó la intoxicación y cómo tuvo acceso la menor a ella.

Qué droga causó la intoxicación y cómo tuvo acceso la menor a ella. Responsabilidad por omisión: Si se trató de un accidente derivado de un descuido negligente o si hubo una exposición deliberada.

Si se trató de un accidente derivado de un descuido negligente o si hubo una exposición deliberada. Custodia y entorno familiar: El DIF evalúa si el hogar representa un riesgo inminente para la menor, lo que podría derivar en la pérdida de la patria potestad o el resguardo de la niña en una institución pública mientras se resuelve la situación jurídica de los padres o tutores.

Si las pruebas toxicológicas confirman la presencia de drogas duras en el sistema de la niña, los tutores también podrían ser investigados por corrupción de menores o delitos contra la salud en su modalidad de posesión, dependiendo de cómo la sustancia llegó a manos de la pequeña.