Cecilia García pasó de ser buscadora a víctima: Encuentran sin vida a joven miembro de colectivo de búsqueda en Salamanca, Guanajuato

En México, buscar a un familiar desaparecido se ha convertido en una actividad de alto riesgo que te puede costar la vida. Autoridades del estado de Guanajuato confirmaron el hallazgo sin vida de la joven Cecilia García Ramblas, buscadora miembro del colectivo "Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos".

Con apenas 28 años, Cecilia se encontraba en la lucha por hallar a su hermano desaparecido y, lamentablemente, la asesinaron por ello.

¿Qué le pasó a Cecilia García, miembro del colectivo en Salamanca?

Su desaparición sucedió el 14 de marzo. Según los reportes, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de Cecilia, ubicado en la comunidad de Valtierrilla, y se la llevaron por la fuerza.

A pesar de la gravedad del hecho, inicialmente no se activó el Protocolo Alba; fue la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas quien difundió su ficha de identidad, mientras sus compañeros del colectivo "Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos" esperaban su regreso.

Encuentran cuerpo sin vida de Cecilia García en Puerto del Valle

De acuerdo a la fiscalía del estado, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida el 18 de marzo, tres días después de su secuestro. La encontraron en un predio de la comunidad Puerto del Valle, junto a otra persona.

Respecto al lugar, la fiscalía se refirió al lugar como un "sitio de hallazgo", sin aclarar si se trataba de una fosa clandestina.

Pruebas genéticas confirman la identidad de Cecilia

Tras realizar análisis en los laboratorios de Servicios de Investigación Científica y activar a la célula de Arqueología Forense, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Cecilia.

La autoridad aseguró que se notificó a la familia bajo protocolos de dignidad.

¿A quién buscaba Cecilia García?

La historia de Cecilia en el activismo empezó en 2021. En marzo de ese año, su hermano Miguel Ángel García Ramblas desapareció sin dejar rastro. A partir de eso, Cecilia comenzó la lucha uniéndose a las brigadas de búsqueda, aprendiendo a encontrar respuestas.

⚠️ARTICLE 19 expresa profunda indignación y condena el asesinato de Cecilia García Ramblas, buscadora de personas desaparecidas en Salamanca, Guanajuato.



Cecilia inició su labor tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2021, como miles de familias que buscan ante la… pic.twitter.com/qL8aoutBLw — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) April 2, 2026

Crimen de Cecilia García no puede quedar impune

Organizaciones internacionales como Artículo 19 han condenado enérgicamente el asesinato, señalando que las buscadoras en México están desprotegidas.

El asesinato de Cecilia es un golpe directo al corazón de los colectivos que, a pesar de las amenazas, siguen rascando la tierra por sus seres queridos.