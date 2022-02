No se puede hablar de long Covid, lo que hay son secuelas: UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que algunos pacientes pueden tardar meses en recuperarse luego de un contagio de SARS-CoV-2, pero no es posible hablar de que tengan long Covid, sino de las secuelas que deja el virus.

Las secuelas tras padecer Covid-19 incluyen tos crónica, falta de aire, cansancio, taquicardia, pérdida de olfato (parosmia), insomnio, dificultad para concentrarse, depresión y ansiedad.

Susana López Charretón, especialista en virología, explicó que “presentar o no estas secuelas es independiente de si se tuvo Covid severo o una enfermedad leve”.

Detalló que no es que se alargue el padecimiento o que exista un long Covid, sino que el contagio puede ser agudo y “después de librar la infección” quedan secuelas, rastros que dejó el virus”, algo que ocurre en 10 a 15 por ciento de los casos.

“No se puede hablar de long Covid, en estos casos los pacientes ya no tienen infección, es decir, ya no se detecta el virus. Suena a que esta se alarga, pero en realidad son secuelas y no se sabe por qué pasa”, añadió.

Rehabilitación, factor clave para superar las secuelas

López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM , explicó que la rehabilitación es muy importante para recuperar la calidad de vida luego de un contagio de Covid-19.

Al respecto, Karen Centeno, responsable del Área de atención Cardiorrespiratoria de la Clínica de Fisioterapia de la ENES León, indicó que entre las secuelas más comunes que presentan los pacientes son fatiga y falta de aire (disnea).

“Hay quienes duran un año con ellas y son las que hemos visto un poco más en la clínica. La disminución de la capacidad respiratoria es el mayor reto de los pacientes, vienen con una sensación de falta de aire y sienten muchísimo cansancio”, agregó Centeno.

La primera línea de atención es el médico especialista, ya sea el neumólogo o el rehabilitador con entrenamiento en rehabilitación respiratoria. Los fisioterapeutas trabajan en conjunto con ellos y diseñan el plan de tratamiento, los ejercicios adecuados y con base en eso se define cuántas veces y a qué ritmo se darán las terapias, puntualizó la UNAM.

¿Hay relación entre las secuelas y la vacunación?

Paulina Villanueva, encargada de la Clínica de Fisioterapia de la UNAM, resaltó que conforme avanza la vacunación en el país, han disminuido los pacientes con daños severos en los pulmones tras una infección de Covid-19.

“La gravedad de muchos casos se redujo con los esquemas de vacunación, han llegado más pacientes con daño neurológico o dolor crónico lumbar, sus secuelas están orientadas a lo ortopédico”, añadió Villanueva.

Finalmente, Antonio Cañete Avellaneda, jefe del área de Control Docente de la Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM, señaló que las vacunas ayudan a disminuir el impacto que tiene el Covid-19 en las personas.

“Ha bajado el índice de pacientes que se agravan, sobre todo en personas con comorbilidades, pero no quiere decir que no existen, tienen secuelas importantes, pero son menores que al principio de la pandemia”, concluyó el especialista.