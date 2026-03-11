Desayuno del DIF por el 8M termina en intoxicación masiva en Tlaquiltenango, Morelos

Un evento organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer terminó en una emergencia de salud en el DIF Tlaquiltenango, en Morelos, luego de que al menos 60 personas resultaran intoxicadas tras consumir alimentos durante un desayuno público.

De acuerdo con reportes de autoridades sanitarias, los afectados comenzaron a presentar síntomas horas después de ingerir la comida servida en el evento. La mayoría de los asistentes eran mujeres que habían sido invitadas por el ayuntamiento para celebrar el 8 de marzo.

Aunque muchas personas ya fueron dadas de alta, el caso ha generado preocupación entre la población, ya que hasta ahora las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó en el desayuno del Día de la Mujer en Tlaquiltenango?

El desayuno se llevó a cabo el domingo 8 de marzo alrededor de las 11 de la mañana en la cancha techada del centro del municipio.

De acuerdo con testimonios de asistentes, la invitación fue realizada por el ayuntamiento encabezado por el alcalde Enrique Alonso Placencia, en coordinación con el DIF municipal.

Muchas mujeres acudieron acompañadas de familiares para participar en el evento. En el lugar se sirvieron alimentos como chilaquiles, café, pan y agua. Sin embargo, horas después de consumir el desayuno comenzaron los problemas.

Varias personas empezaron a sentir dolor abdominal, vómito, diarrea, deshidratación e incluso visión borrosa, por lo que tuvieron que buscar atención médica.

¿Cuántas personas resultaron intoxicadas en el evento del DIF Tlaquiltenango?

Autoridades de salud reportaron que 60 personas presentaron síntomas de intoxicación alimentaria. Del total de afectados, 46 son mujeres y 14 hombres, quienes fueron atendidos principalmente en hospitales de la región.

Muchos de los pacientes acudieron a la clínica de Zacatepec del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que otros fueron trasladados al hospital Ernesto Meana San Román, ubicado en Jojutla.

Hasta el momento, la mayoría de los pacientes ya fueron dados de alta tras recibir atención médica. Sin embargo, reportes recientes señalan que al menos dos personas permanecen en estado grave en el hospital de Jojutla.

El caso comenzó a viralizarse en redes sociales luego de que algunas de las mujeres afectadas compartieran su experiencia. Varias de ellas señalaron que tras publicar sus testimonios en internet recibieron amenazas, por lo que decidieron eliminar sus publicaciones.

