Los antiguos tatuajes de henna se modernizan en Emiratos Árabes Unidos, gracias a una artista

Los tatuajes de henna en mujeres de Emiratos Árabes Unidos comienzan a modernizarse, "desafortunadamente, muchas de nosotras nos hemos desconectado bastante de nuestras tradiciones, pero yo diría que las chicas en estos días están buscando diseños que les hablen un poco más de su estilo, cómo se visten y de los lugares a los que van", platicó, la artista Azra Khamissa.

Azra Khamissa, una sudafricana-canadiense, de raíces indias, que vive desde los 11 años en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ella cambió la quiropráctica por la moda y los tatuajes de henna.

"Las chicas buscan cosas que son mucho más minimalistas en general, para muchas la henna es nueva, por lo que quieren comenzar despacio, que es completamente comprensible, así es como comencé, y luego una vez que se familiaricen más y se acostumbren, comenzarán a experimentar un poco más", resaltó, Azra.

Tatuajes de henna modernos

Desde hace seis años, Azra comenzó a trabajar con los tatuajes de henna, incorporó el estilo emiratí, el tunecino y el libio con el objetivo de modernizar esta tradición milenaria y hacerla una decoración corporal para uso diario, sus diseños contemporáneos le han permitido ampliar su mercado principalmente en mujeres jóvenes.

Estas mujeres no buscan el uso tradicional de los tatuajes de henna, que son en bodas o durante el Eid, la celebración del fin del Ramadán; tampoco son sólo musulmanas, llegan de todo el mundo, "entonces, los diseños tradicionales, aunque son geniales para bodas y para Eid, después de eso a muchas chicas no les sentaba bien, por lo que los diseños modernos son algo de lo que están felices de usar, más allá de estas ocasiones", indicó Azra.

Tatuajes de henna con marca propia

Durante la pandemia, Azra perfeccionó su fórmula de henna, la mezcló con lavanda y aceite de eucalipto, de ahí extrajo un tinte vegetal color azul oscuro.

Todo los diseños que esta artista plasma en la piel, son hechos a mano, para ella comenzar a pintar es poderoso, terapéutico y meditativo y lo más importante, el resultado lo comparte con mujeres que no tienen miedo innovar, además cabe resaltar que también ha pintado sobre tenis.

¿Qué es la henna y dónde se consigue?

La henna es una planta con flores, mide unos dos metros de altura, también se le llama así, al tinte natural que se obtiene de sus hojas y con el que se hacen tatuajes temporales que llegan a durar hasta 10 días, se usa en países de Asia, Oriente Medio y África, además de adornar el cuerpo, también funciona como tinte para el cabello, incluso en tratamientos médicos.

"Este es el árbol de henna, crece en los Emiratos Árabes Unidos y Omán, proviene de estas semillas, que podemos oler durante la mañana cuando hay humedad o niebla, huele igual que la pasta de henna. Luego tomamos las hojas una a una y las mantenemos en la sombra para que no cambie el color", platicó Moza Ahmed Al Abduli, quien cosecha hojas del árbol de henna.

La henna genera un tinte que va desde el color naranja hasta el marrón, naturalmente no es oscura, "lo que le añaden hoy en día es gasolina para volverla negra, además de usar otras formas para que hacerla negra" dijo Moza, quien se llevó a casa unas hojas, las cuales combinó con agua de limón para hacer una pasta y luego decorar sus manos y pies en honor a Eid.