Los “Cabrera Sarabia” a escena: Capturan a 3 en CDMX y confirman existencia del grupo

El Gabinete de Seguridad Federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) confirmaron la desarticulación de una célula vinculada al grupo delictivo “Cabrera Sarabia”, un grupo históricamente aliado al Cártel de Sinaloa desde su fundación décadas atrás.

La detención ocurrió en las inmediaciones de un concurrido centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, dentro del perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero. En el sitio, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) interceptaron a tres personas en posesión de un cargamento de droga sintética.

Operativo en la GAM: Dan con 50 kilos de metanfetamina de "Los Cabrera Sarabia"

De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad, el seguimiento a diversas líneas de investigación sobre el trasiego de drogas en la capital permitió ubicar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos. Durante la revisión, los uniformados localizaron:



50 kilogramos de metanfetamina , los cuales estaban destinados a su comercialización en dosis menores.

, los cuales estaban destinados a su comercialización en dosis menores. Un vehículo particular, el cual fue asegurado como parte de la cadena de custodia.

Resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, en la Ciudad de México, elementos del Gabinete de Seguridad y @SSC_CDMX detuvieron a tres integrantes de la célula delictiva “Cabrera Sarabia”, aseguraron 50 kilos de metanfetamina y un vehículo.



Estas… pic.twitter.com/bDx447BtfS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026

Las autoridades señalaron que esta acción representa una afectación directa a las finanzas de los grupos generadores de violencia que operan en la ciudad. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

¿Quiénes son los "Cabrera Sarabia"? El clan de Durango en la CDMX

La detención sorprende por dos factores principales: La caída de esta célula en calles de la capital y la confirmación por parte de las autoridades de la existencia y operación del grupo, ya que aunque era conocido de forma extraoficial, no había un pronunciamento federal en años recientes sobre "Los Cabrera Sarabia".

El origen de este grupo se remonta a miles de kilómetros de distancia. Reportes extraoficiales y de inteligencia militar identifican a los Cabrera Sarabia como una familia de narcotraficantes originaria de la sierra de Durango, específicamente de la zona estratégica del Triángulo Dorado.

Este clan ha operado durante décadas como un brazo armado y logístico del Cártel de Sinaloa. Históricamente, han mantenido una alianza inquebrantable con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada (La Mayiza), posicionándose posiblemente como pieza clave en la guerra interna que sostiene este grupo contra la facción de Los Chapitos.

Miembros clave y antecedentes del grupo:

Felipe Cabrera Sarabia ("El Inge"): Exlugarteniente de "El Mayo" y figura central del clan. Fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado en 2023 a 19 años de prisión en Chicago.

Exlugarteniente de "El Mayo" y figura central del clan. Fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado en 2023 a 19 años de prisión en Chicago. José Luis Cabrera Sarabia ("El Chepe" o "El 03"): Es señalado actualmente como uno de los líderes operativos del grupo, encargado de la logística de trasiego y el manejo de ranchos familiares en Durango y Chihuahua.

Es señalado actualmente como uno de los líderes operativos del grupo, encargado de la logística de trasiego y el manejo de ranchos familiares en Durango y Chihuahua. Presencia Actual: En los últimos meses (2025-2026), el grupo ha resurgido con fuerza, operando células de choque como el "Grupo Flechas" en apoyo a "La Mayiza" y expandiendo sus redes de distribución de metanfetamina hacia el Valle de México.

La captura de esta célula en la colonia Guadalupe Tepeyac confirma que el grupo ha dejado de ser una organización puramente regional para convertirse en un actor con capacidad operativa directa en la infraestructura financiera y de distribución de la Ciudad de México.

