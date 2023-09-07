Al estilo de “Pejuna patata”, Los Peluches entonan un nuevo himno

Como si fuera tierra de nadie, Los Peluches continúan con la adrenalina que dejaron las encuestas de Morena y las pesadillas para Maicelo no le permiten conciliar el sueño, ahora ve a Esclaudia hasta en la sopa, así que no sabe si es mejor dormir o mantenerse despierto.

Del otro lado de la moneda, Esclaudia se encuentra de manteles largos tras recibir el bastón de mando con el respaldo del rey de la jungla política, quien advierte que pase lo que pase, mantenga presente la frase “Pejuna patata”, eso sí, de preferencia lejos del reino comandado por Chóchitl Tálvez.