Los Peluches: ¿Invitado sorpresa? Maicelo acude con “regalito” al aniversario de Morena

Mayo Sesgado festejó a lo grande el doceavo aniversario de Morena, ahora como dirigente del partido y estuvo acompañado de EsClaudia, Richie Noreal, Don Agusto y un invitado inesperado... el Carnal Maicelo, quien llevó un regalito sorpresa que no agradó a quienes acudieron al ‘bailongo’.

Maicelo, fiel a su costumbre, otra vez no cumplió con los requisitos pues la fiesta era de ‘traje’ y él solo acudió con su impugnación, la misma que ha paseado por tribunales y algunos estados, hecho que no le cayó en gracia a Mayo Sesgado.

En la fiesta hubo música, tacos de moronga y hasta espontáneos, más no acarreados, que buscaban una torta y un refresco cuando caminaban cerca de la sede del evento. ¿Lo habrán encontrado o al final se fueron como el Carnal Maicelo? Sí, con las manos vacías.

