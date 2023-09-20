¿Qué se necesita para ser gobernador de Jalisco? Requisitos y obligaciones

En 2024 se vivirán unas de las elecciones más importantes en los últimos años para México y, en particular, para quien aspire a convertirse en gobernador de Jalisco, pues se elegirá al sucesor de Enrique Alfaro y con ello pondrán a competir a Morena, PAN, PRI y PRD para intentar quitar del poder a Movimiento Ciudadano.

Ante esta situación y previo a la elección de candidatos, recordamos cuáles son todos los requisitos que establece la Constitución Política de Jalisco para cualquiera que aspire a encabezar el Poder Ejecutivo del estado, pues es el cargo de mayor relevancia y, por ende, el de mayor responsabilidad en el Occidente de México.

Cabe mencionar que hay una serie de lineamientos generales para todos los estados de la República Mexicana; sin embargo, para cada entidad en particular suele haber modificaciones aprobadas por diputados y senadores estatales, quienes delimitan de forma específica qué se necesite para gobernar su estado.

Los requisitos para poder ser gobernador de Jalisco

Según establece la Constitución del estado de Jalisco, para poder aspirar a gobernador es necesario cumplir con cinco requisitos fundamentales:



Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos.

Tener cuando menos treinta años de edad el día de la elección.

Ser nativo del Estado o avecindado en él, cuando menos, cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.

No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni en las fuerzas de seguridad pública del Estado, cuando menos, noventa días anteriores a la elección.

No ser Secretario General de Gobierno o Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, a no ser que se separe del cargo, cuando menos noventa días antes de la elección.

Cualquiera que desee aspirar a convertirse en gobernador de Jalisco deberá cumplir con estos requisitos mínimos y respetar los derechos y obligaciones que se establezcan durante el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Constitución Política de Jalisco establece los requisitos para ser gobernador|Gobierno de Jalisco

¿Cuáles son las "faltas absolutas" por las que podría haber nuevo gobernador en Jalisco?

Por otro lado y una vez elegido al gobernador en las próximas elecciones de 2024, hay algunos rubros específicos por los que podrían sustituir al mandatario electo. Se trata de "faltas absolutas" y estos son los cinco casos establecidos en la constitución:

